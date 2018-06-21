Пролом просто огромный

В Рыбинске в микрорайоне Волжский на набережной провалились плиты на смотровой площадке. Фотографии разрушающейся набережной разместили в соцсетях местные жители.

— В эту дыру лазают дети, — написала Марина Беренева в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Плиты висят в воздухе. Одна вот рухнула. И вообще, набережная с разваливающимися лестницами, с дырами, крутыми скатами без каких-либо ограничителей плохо убирается.



Рыбинцы считают, что это произошло из-за подтоплений.



Под плиту забираются играть дети

— Ничего удивительного, — написал Алексей Мазурин. — Во время паводка и водосброса в прошлом году песочек вымыло внизу. Ливнями ещё подмыло сверху и весь песок уехал вниз.



О своей проблеме жители написали в администрацию Рыбинска и очень надеются, что в скором времени набережную отремонтируют.



— Уточним, насколько коллеги в курсе случившегося, и завтра утром отреагируем на обращение жителей, — ответили порталу 76.ru в пресс-службе Рыбинской администрации.