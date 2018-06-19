Спасатели выламывали дверь: на Липовой горе загорелась работающая стиральная машина

Загорелась работающая стиральная машина

В Ярославле пожарные тушили загоревшуюся стиральную машину. Огонь вспыхнул в доме на улице Щепкина в микрорайоне Липовая гора на четвёртом этаже.

— Говорят, что в квартире никого не было, а машину оставили включённой. Пожарных вызывали соседи, почуяв дым. Спасателям пришлось выносить дверь, — рассказала соседка Ирина Ковалёва.

Пожарные приехали за считанные минуты и также быстро погасили огонь, который успел спалить кухню, где стояла стиральная машина.

Накануне в Ярославле повалил густой чёрный дым со стороны вокзала Ярославль-Главный. Полыхало на Всполье.