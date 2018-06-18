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Проверку не прошёл: в торговом центре «Альтаир» нашли опасные нарушения
18 июня 2018 17:41
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В Ярославле прокуратура потихоньку выдает результаты проверок торговых центров. И эти результаты ужасают.
Сегодня опубликовали данные по проверке торгового центра «Альтаир» в Дзержинском районе. смотрели, как работают электроустановки и электрические сети.
- У собственника торгового центра отсутствуют графики ремонта основного оборудования; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; персонал не обеспечен инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях, на ряде трансформаторных подстанций отсутствуют необходимые средства индивидуальной защиты, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
В отношении собственника здания и технического директора возбудили административное дело. Теперь им придётся выплатить штраф — 30 000 и 3 000 рублей соответственно.
Проверки прошли во всех торговых центрах Ярославской области. И каждая проверка выявляет жуткие нарушения. Закрыли и первый кинотеатр, не прошедший проверку безопасности.
Массовые проверки начались в крупных магазинах после трагедии в Кемерово — там больше 60 человек погибли при пожаре в торговом центре. Со дня трагедии в торговом центре в Кемерово прошло два месяца. Научил ли нас соблюдать безопасность тот страшный пожар? Мы проверили, можно ли сейчас быстро покинуть торговые центры Ярославля, если вдруг случится ЧП.
Фото: Александра Савельева
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