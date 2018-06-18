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Проверку не прошёл: в торговом центре «Альтаир» нашли опасные нарушения

18 июня 2018 17:41
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торговый центр, Ярославль, Кемерово

В Ярославле прокуратура потихоньку выдает результаты проверок торговых центров. И эти результаты ужасают.

Сегодня опубликовали данные по проверке торгового центра «Альтаир» в Дзержинском районе. смотрели, как работают электроустановки и электрические сети.

- У собственника торгового центра отсутствуют графики ремонта основного оборудования; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; персонал не обеспечен инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях, на ряде трансформаторных подстанций отсутствуют необходимые средства индивидуальной защиты, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

В отношении собственника здания и технического директора возбудили административное дело. Теперь им придётся выплатить штраф — 30 000 и 3 000 рублей соответственно.

Проверки прошли во всех торговых центрах Ярославской области. И каждая проверка выявляет жуткие нарушения. Закрыли и первый кинотеатр, не прошедший проверку безопасности.

Массовые проверки начались в крупных магазинах после трагедии в Кемерово — там больше 60 человек погибли при пожаре в торговом центре. Со дня трагедии в торговом центре в Кемерово прошло два месяца. Научил ли нас соблюдать безопасность тот страшный пожар? Мы проверили, можно ли сейчас быстро покинуть торговые центры Ярославля, если вдруг случится ЧП.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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