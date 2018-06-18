|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области водитель насмерть задавил ребёнка и сбежал
18 июня 2018 12:02
4 524 10
В субботу в деревне Горки в Некрасовском районе Ярославской области произошла трагедия — насмерть задавили 13-летнего мальчика.
— Мальчик был соседом у нас в деревне. В основном там живут только дачники летом. И много детей летом приезжает. Молодёжь вечером гуляют на трассе, машин там очень мало ездит, одна машина в 10 минут. Дальше находится поселок Волжская дубрава, так что гоняют в основном люди из тех мест, — рассказывает девушка, знакомая с семьёй погибшего.
Авария произошла около одиннадцати часов вечера. Мальчик с другом гуляли по трассе, как вдруг на дороге показалась машина и сбила ребёнка.
— Друг мальчика сказал, что тот был ещё жив после того, как его сбили. Но водитель уехал, а пока друг бегал за родителями, пока они вызвали скорую, прошло много времени. Мальчика отвезли в больницу и уже констатировали смерть, — рассказала девушка.
Но в бегах водитель был недолго. 53-летнего мужчину на «Фольксвагене» нашли. Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело. За смерть по неосторожности (статья 264, ч.3) водителю грозит до трёх лет лишения свободы.
Читайте также: в Ярославской области мотоциклист головой врезался в дельтаплан: погиб человек.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
13 июня
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров