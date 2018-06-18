В Ярославской области водитель насмерть задавил ребёнка и сбежал

Мальчик выбежал на трассу

В субботу в деревне Горки в Некрасовском районе Ярославской области произошла трагедия — насмерть задавили 13-летнего мальчика.

— Мальчик был соседом у нас в деревне. В основном там живут только дачники летом. И много детей летом приезжает. Молодёжь вечером гуляют на трассе, машин там очень мало ездит, одна машина в 10 минут. Дальше находится поселок Волжская дубрава, так что гоняют в основном люди из тех мест, — рассказывает девушка, знакомая с семьёй погибшего.

Авария произошла около одиннадцати часов вечера. Мальчик с другом гуляли по трассе, как вдруг на дороге показалась машина и сбила ребёнка.

— Друг мальчика сказал, что тот был ещё жив после того, как его сбили. Но водитель уехал, а пока друг бегал за родителями, пока они вызвали скорую, прошло много времени. Мальчика отвезли в больницу и уже констатировали смерть, — рассказала девушка.

Но в бегах водитель был недолго. 53-летнего мужчину на «Фольксвагене» нашли. Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело. За смерть по неосторожности (статья 264, ч.3) водителю грозит до трёх лет лишения свободы.

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