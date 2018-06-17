Цветная месть: ярославцу, припарковавшемуся в чужом дворе, облили машину

Такой привет получил владелец машины

Неприятный сюрприз обнаружил владелец автомобиля, припарковавшийся во дворе 6/2 по улице Доронина во Фрунзенском районе Ярославля. Его серый «Хёндай» ночью кто-то облил яркой жёлтой краской.

В соцсетях обсуждают — не переборщили ли те, кто это сделал. С одной стороны, в городе остро стоит проблема с парковками во дворах. Хотят даже сделать многоуровневые парковки, чтобы выкроить место для машин. С другой стороны, многие осуждают такую вспыльчивость.

— Так нельзя! Это слишком! Можно же как-то по-другому решить, — считает Наталья Румянцева, прокомментировавшая фото в группе «Жесть Ярославль» «ВКонтакте».

Но соседи уверяют — дело не в делёжке парковки.

— Машину облили не из-за того, что заняли чье-то парковочное место. Владелец машины из соседнего дома и очень часто ее паркует у нашего дома. И всегда было все хорошо, да и в принципе у нашего дома бывают свободные места, — написала Татьяна Янчуква.