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Цветная месть: ярославцу, припарковавшемуся в чужом дворе, облили машину
17 июня 2018 16:44
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Неприятный сюрприз обнаружил владелец автомобиля, припарковавшийся во дворе 6/2 по улице Доронина во Фрунзенском районе Ярославля. Его серый «Хёндай» ночью кто-то облил яркой жёлтой краской.
В соцсетях обсуждают — не переборщили ли те, кто это сделал. С одной стороны, в городе остро стоит проблема с парковками во дворах. Хотят даже сделать многоуровневые парковки, чтобы выкроить место для машин. С другой стороны, многие осуждают такую вспыльчивость.
— Так нельзя! Это слишком! Можно же как-то по-другому решить, — считает Наталья Румянцева, прокомментировавшая фото в группе «Жесть Ярославль» «ВКонтакте».
Но соседи уверяют — дело не в делёжке парковки.
— Машину облили не из-за того, что заняли чье-то парковочное место. Владелец машины из соседнего дома и очень часто ее паркует у нашего дома. И всегда было все хорошо, да и в принципе у нашего дома бывают свободные места, — написала Татьяна Янчуква.
Фото: Дмитрий Неклеёнов, Жесть Ярославль/Vk.com
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