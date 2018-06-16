Перекрыли мост через Которосль: город встал в пробки

На развязке моста быстро образовалась пробка

В Ярославле перекрыли проезд по мосту через Которосль. Это самая главная дорога, соединяющая центр города с Красноперекопским и Фрунзенским районами.

— Мост перекрыли. На развязке уже пробка, — рассказывает с места фотокорреспондент 76.ru Александра Савельева.

В мэрии Ярославля поясняют, что это связано с праздничными событиями в честь 55-летия полёта в космос Валентины Терешковой. Сегодня она в городе посещает площадки праздника.

Московский проспект будет перекрыт недолго. А вот некоторые центральные улицы Ярославля закрыты для проезда и парковки до ночи. Схема перекрытий:

Кроме того, закрыли ограждениями смотровую площадку на Стрелку и частично нижний ярус. Здесь ждут Валентину Терешкову, для которой отгородили пространство. Здесь же усилили патрулирование полицейские.