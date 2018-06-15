«Русские витязи» полетели над Ярославлем: стремительный фоторепортаж

Самолеты летают с громким гулом

Над Ярославлем со страшным грохотом и гулом сегодня летают самолёты. Пугаться не стоит — это пилотажная группа «Русские витязи» разминается перед завтрашним выступлением. В честь 55-летия полёта в космос Валентины Терешковой они устроят большое авиашоу.

— Большая программа на Стрелке начнется в 14 часов, — написал на своей странице в фейсбуке губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Кроме программы «Русских витязей» жители и гости города смогут увидеть технику судостроительного завода «Вымпел», показательные выступления асов малой авиации из Рыбинска и парашютистов из Ярославля и Министерства обороны России.

А пока смотрите, как красиво тренируется группа:

Летят ровным рядом

Завтра "Витязи" удивят зрителей



Полная программа праздника.