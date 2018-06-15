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Фоторепортаж
«Русские витязи» полетели над Ярославлем: стремительный фоторепортаж
15 июня 2018 15:50
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Над Ярославлем со страшным грохотом и гулом сегодня летают самолёты. Пугаться не стоит — это пилотажная группа «Русские витязи» разминается перед завтрашним выступлением. В честь 55-летия полёта в космос Валентины Терешковой они устроят большое авиашоу.
— Большая программа на Стрелке начнется в 14 часов, — написал на своей странице в фейсбуке губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Кроме программы «Русских витязей» жители и гости города смогут увидеть технику судостроительного завода «Вымпел», показательные выступления асов малой авиации из Рыбинска и парашютистов из Ярославля и Министерства обороны России.
А пока смотрите, как красиво тренируется группа:
Фото: Александра Савельева
Видео: читатель 76.ru
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