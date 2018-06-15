В Ярославле отменят и сократят трамвайные маршруты

Начали ремонтировать трамвайный переезд на Пятёрку

В Ярославле на несколько дней отменят и сократят часть трамвайных маршрутов. Это связано с тем, что с 15 по 17 июня будут ремонтировать трамвайные пути на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Октября.

Об этом сообщили в «ЯрГорЭлектроТрансе». Будьте внимательны: некоторые маршруты изменили свое расписание и схему движения.



— Трамваи по маршрутам № 5, № 9 и № 6 временно ходят лишь до остановочного пункта «ЯМЗ». Маршрут трамвая № 1 остался без изменений, — пояснили в ЯрГЭТ.

А вот трамвай № 7 и вовсе отменят.



Автобусам и маршруткам тоже пришлось перестроить свой маршрут. Пассажиры автобусов № 44, № 44К и маршруток № 61, № 67, № 86 и № 94 будут объезжать ремонтирующийся перекресток по проспекту Октября, Республиканскому проезду, улице Чехова и далее по привычной схеме по улице Чкалова.

Стало известно, какое наказание грозит маршрутчикам за повышение цены проезда до 26 рублей.