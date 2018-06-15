|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле отменят и сократят трамвайные маршруты
15 июня 2018 10:25
2 452 4
В Ярославле на несколько дней отменят и сократят часть трамвайных маршрутов. Это связано с тем, что с 15 по 17 июня будут ремонтировать трамвайные пути на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Октября.
Об этом сообщили в «ЯрГорЭлектроТрансе». Будьте внимательны: некоторые маршруты изменили свое расписание и схему движения.
А вот трамвай № 7 и вовсе отменят.
Стало известно, какое наказание грозит маршрутчикам за повышение цены проезда до 26 рублей.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров