×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

В Ярославле отменят и сократят трамвайные маршруты

15 июня 2018 10:25
2 452 4
общественный транспорт, Ярославль

В Ярославле на несколько дней отменят и сократят часть трамвайных маршрутов. Это связано с тем, что с 15 по 17 июня будут ремонтировать трамвайные пути на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Октября.

Об этом сообщили в «ЯрГорЭлектроТрансе». Будьте внимательны: некоторые маршруты изменили свое расписание и схему движения.

— Трамваи по маршрутам № 5, № 9 и № 6 временно ходят лишь до остановочного пункта «ЯМЗ». Маршрут трамвая № 1 остался без изменений, — пояснили в ЯрГЭТ.

А вот трамвай № 7 и вовсе отменят.

Автобусам и маршруткам тоже пришлось перестроить свой маршрут. Пассажиры автобусов № 44, № 44К и маршруток № 61, № 67, № 86 и № 94 будут объезжать ремонтирующийся перекресток по проспекту Октября, Республиканскому проезду, улице Чехова и далее по привычной схеме по улице Чкалова.

Стало известно, какое наказание грозит маршрутчикам за повышение цены проезда до 26 рублей

Анастасия Тихомирова
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Отказали тормоза: на въезде в Ярославль столкнулись пять машин

Новое на сайте
В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника

В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника
На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко

На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко
Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний

Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний
В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона

В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона
Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Фильм недели
позавчера
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Комментарии (5): Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (15): Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,65 62,91
EUR 72,70 73,06
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 15.06
USD 62,25 -0,87
EUR 73,56 -0,57
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы», «Партнерский проект», «Новости телекома» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: juristnn@iportal.ru.