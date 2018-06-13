Смертельное ДТП в Ярославле: у разбившегося мотоциклиста осталась маленькая дочка

Максим был большим любителем мотоциклов

Жуткое ДТП на проспекте Фрунзе потрясло сегодня жителей Ярославля. Многие стали свидетелями того, как мотоциклист врезался в столб и погиб.

— Это ужасно... До сих пор звоном в ушах крик женщины «Вставай, пошли домой» и картина, как она пытается поднять труп с земли, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Анна Голик.

— Сам мотоцикл лежит на разделительной полосе у забора. Обломки метров на 100 разбросаны по полосе, — рассказали очевидцы. — Жена рыдала над его телом...

Мотоцикл влетел в столб на полной скорости

Как стало известно порталу 76.ru, погибшим был 25-летний Максим Огурцов. Мужчина любил мотоциклы, состоял в группе любителей мототехники и у себя на страничке часто делал публикации на мототему. Но кроме техники была еще одна большая любовь — семья. У погибшего байкера осталась жена и маленькая дочка.

Сейчас мотосообщество объединилось, чтобы помочь семье Максима — собирают деньги на похороны.

Максим любил мотоциклы

Версию, как могло произойти смертельное ДТП, читайте в нашем материале.