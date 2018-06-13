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Смертельное ДТП в Ярославле: у разбившегося мотоциклиста осталась маленькая дочка
13 июня 2018 19:01
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Жуткое ДТП на проспекте Фрунзе потрясло сегодня жителей Ярославля. Многие стали свидетелями того, как мотоциклист врезался в столб и погиб.
— Это ужасно... До сих пор звоном в ушах крик женщины «Вставай, пошли домой» и картина, как она пытается поднять труп с земли, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Анна Голик.
— Сам мотоцикл лежит на разделительной полосе у забора. Обломки метров на 100 разбросаны по полосе, — рассказали очевидцы. — Жена рыдала над его телом...
Как стало известно порталу 76.ru, погибшим был 25-летний Максим Огурцов. Мужчина любил мотоциклы, состоял в группе любителей мототехники и у себя на страничке часто делал публикации на мототему. Но кроме техники была еще одна большая любовь — семья. У погибшего байкера осталась жена и маленькая дочка.
Сейчас мотосообщество объединилось, чтобы помочь семье Максима — собирают деньги на похороны.
Версию, как могло произойти смертельное ДТП, читайте в нашем материале.
Фото: Максим Огурцов/Vk.com, Наталья Смирнова/Vk.com, Мото Ярославль /Vk.com
Далее: Бесплатный спектакль и мастер-класс Васи Ложкина: в Ярославле пройдёт марафон современной драматургии
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