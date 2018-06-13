В Ярославской области женщину в собственном доме ночью задушил супруг

Мужчина пытался обжаловать приговор в областном суде, но там его оставили без изменений

В Ярославской области суд вынес приговор 46-летнему жителю Тутаевского района за убийство своей жены. Его на восемь лет отправили в исправительную колонию строгого режима.

— Преступление произошло ещё в декабре прошлого года, — рассказали в региональном управлении Следственного комитета. — Он ночью задушил свою супругу руками.

Как стало известно корреспондентам 76.ru, супруги в тот день выпивали. Точнее, это было глубокой ночью. Слово за слово они поссорились. Мужчину переполнили эмоции, он набросился на свою супругу и стал её душить.

Доследственную проверку по другому делу проводят следователи сейчас в Ярославле. Они проверяют, могла ли воспитательница покалечить в садике ребёнка.