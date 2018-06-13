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В Ярославской области женщину в собственном доме ночью задушил супруг
13 июня 2018 15:59
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В Ярославской области суд вынес приговор 46-летнему жителю Тутаевского района за убийство своей жены. Его на восемь лет отправили в исправительную колонию строгого режима.
— Преступление произошло ещё в декабре прошлого года, — рассказали в региональном управлении Следственного комитета. — Он ночью задушил свою супругу руками.
Как стало известно корреспондентам 76.ru, супруги в тот день выпивали. Точнее, это было глубокой ночью. Слово за слово они поссорились. Мужчину переполнили эмоции, он набросился на свою супругу и стал её душить.
Доследственную проверку по другому делу проводят следователи сейчас в Ярославле. Они проверяют, могла ли воспитательница покалечить в садике ребёнка.
Фото: Александра Савельева
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