«Шинник» сыграл против «Шинника»

Игроки «Шинника» готовятся к следующему сезону

Первый отрезок ярославского сбора «Шинника» закончился двухсторонним матчем. На поле учебно-тренировочной базы «Белкино» условные зеленые выиграли у условных красных со счетом 2:1.

— У победителей два гола забил Герасимов, у проигравших отличился Бетюжнов, — рассказали аналитики Sport76.ru.

После одного дня индивидуальной подготовки 12 июня игроки вновь соберутся на базе «Белкино» для продолжения стартового сбора.

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