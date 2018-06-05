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Ярославцы записали видеообращение к Владимиру Путину
5 июня 2018 12:41
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Ярославцы записали видеообращение к Владимиру Путину. Жители нашего города хотят обратить внимание президента на проблему ввоза в регион московского мусора. Ярославцы говорят о том, что местные власти не прислушались к мнению народа и успокаивают тем, что пробы воды, почвы и воздуха на полигоне «Скоково» соответствуют нормам.
— Мы сами брали пробы, и наши результаты разнятся с официальными. Почему проблема московского мусора решается за счёт здоровья жителей регионов? Просим вас вмешаться в данную проблему как можно скорее, — говорится в видеообращении.
Напомним, прямая линия с Владимиров Путиным состоится 7 июня, начало в 12:00.
Ранее мы писали о том, что ещё одна ярославна задала вопрос президенту. Он касается безопасности в торговых центрах.
Фото: Александра Савельева
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