Прямая линия с президентом состоится 7 июня

Ярославцы записали видеообращение к Владимиру Путину. Жители нашего города хотят обратить внимание президента на проблему ввоза в регион московского мусора. Ярославцы говорят о том, что местные власти не прислушались к мнению народа и успокаивают тем, что пробы воды, почвы и воздуха на полигоне «Скоково» соответствуют нормам.

— Мы сами брали пробы, и наши результаты разнятся с официальными. Почему проблема московского мусора решается за счёт здоровья жителей регионов? Просим вас вмешаться в данную проблему как можно скорее, — говорится в видеообращении.

Напомним, прямая линия с Владимиров Путиным состоится 7 июня, начало в 12:00.

Ранее мы писали о том, что ещё одна ярославна задала вопрос президенту. Он касается безопасности в торговых центрах.