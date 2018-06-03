«Размером с грецкий орех»: ярославским автомобилистам градом побило машины

В начале этого лета погода в Ярославле постоянно даёт поводы поговорить о ней

В Ярославле сегодня дождливо и гремит гром. Плюс ко всему выпал град. В некоторых местах он был очень крупный.

От града пострадали и жители других городов области. Много сообщений приходит из Рыбинска.

В соцсетях много фотографий с градом именно из Рыбинска

— За Волгой в Рыбинске град был размером с грецкий орех, — рассказывают рыбинцы. — Во дворе машины побило.

В некоторых местах град был довольно крупным

Ранее корреспонденты 76.ru сообщали о возможном выпадении града, а также подробно рассказывали о том, что в Ярославле происходит с погодой и когда ждать жары.