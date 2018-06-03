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«Размером с грецкий орех»: ярославским автомобилистам градом побило машины
3 июня 2018 17:16
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В Ярославле сегодня дождливо и гремит гром. Плюс ко всему выпал град. В некоторых местах он был очень крупный.
От града пострадали и жители других городов области. Много сообщений приходит из Рыбинска.
— За Волгой в Рыбинске град был размером с грецкий орех, — рассказывают рыбинцы. — Во дворе машины побило.
Ранее корреспонденты 76.ru сообщали о возможном выпадении града, а также подробно рассказывали о том, что в Ярославле происходит с погодой и когда ждать жары.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com, Авто Новости Рыбинск/Vk.com
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