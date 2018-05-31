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Мужики, что с вами происходит? Колонка о беспричинной агрессии в адрес женщин

31 мая 2018 12:10
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Ярославль, мужчины и женщины

Светлана Израйлева сейчас работает пресс-секретарем главы в администрации Рыбинска (ранее занимала пост пресс-секретаря мэра Ярославля). Девушка активная — на своих страничках в соцсетях постит информацию не только по работе. Очень много и личных фото, и историй. Круг общения — огромный. Из этого общения Светлана сделала один важный, по её мнению, вывод. Публикуем её колонку.

Ткну в гендерное осиное гнездо. А чем рискую? Все самые ужасные фразы, которые могут за этим последовать, я уже слышала.

В ранней молодости я работала в казино. Повидала всякое. С тех пор уверена: хочешь проверить человека — отними у него деньги. Редко кто проигрывал с достоинством, в порыве злости и отчаянья посетители крыли матом всех вокруг, кидались стаканами, пинали диваны. В общем, срывались. И тогда я заметила, что мужчины с гораздо большим упоением и даже удовольствием матерят девушек-крупье. Нет, они орали и на парней, но девушек изощренно, со смаком унижали.

Одни брызгали слюной, исходя на визг, густо шлепая всеми известными нецензурными гениталиями, как коровы на поле.

Другие занимались публичной анатомией с элементами препарирования: уродина, прыщавая, глаза навыкате, зубы желтые, ноги кривые, волосы жидкие... Их глаза, как буравчики, шарили по лицам девочек, выискивая малейшие недостатки даже у самых ухоженных красоток, а грязные рты плевали оскорблениями.

Но была отдельная категория моральных садистов: они шипели, как гуси, скрипя зубами, изрыгали адовы проклятия: чтобы на тебя у мужа никогда не стоял, чтобы ты только уродов рожала, чтобы все твои родственники сдохли. Это говорили женщинам. Мужчины. И им это нравилось. Они заводились и распалялись. Так разминаются ещё домашние изверги. Я знаю.

Потом стала замечать беспричинную агрессию по отношению к дамам и в обычной жизни. Подрезать на дороге, толкнуть в автобусе, рыгнуть в кафе — в порядке вещей. И дело не в культуре, дело в том испытующем и наглом взгляде: «А че?», который прямо ждёт и хочет, чтобы ты на него среагировала. И вот тогда-то, в ответ на немой укор, а ещё лучше замечание, он и отведёт душу, указав, куда тебе нужно идти, из нормативной лексики используя только предлоги.

Помню, два водителя перегородили узкий проезд из двора, остановившись потрещать. Мы с подругой мигали, сигналили, без толку. «Подождёте», — сказали нам реальные пацаны и продолжили свой интеллигентный разговор. Мы стояли 30 минут. Мы стояли только потому, что мы женщины, а не братки в коже. Потому что я не выйду и не втащу ему хук справа, и он об этом знает.

Все мои забаненные пользователи — мужчины. Все самые ядовитые комменты и откровенные оскорбления я получаю от мужчин. Жидовка, авторица и даже тель-а-вивочка — реакция мужской аудитории, основанная только на фамилии. А у меня казацкие корни, не еврейские.

Кто считает возможным беспардонно спрашивать о моей личной жизни? Кто пишет на моей стене свои оценки относительно моих умственных способностей? Кто хочет уколоть, да побольнее? Мужчины.

И будь я трижды одинокая никому не нужная дура, вам какая разница? Мужики, что, черт возьми, с вами происходит? Откуда столько ненависти, злобы, желчи, мелочности, подлости? Что вас так раздражает: женская самостоятельность, самодостаточность и отсутствие внимания? Что вас так гложет: ускользнувшие возможности, непризнанный гений, обочина жизни? И главное. Как вам помочь?

Этот текст не про всех мужчин. Если вы воспринимаете это на свой счёт, задайте себе вопрос — почему?

Светлана Израйлева
Фото: Светлана Израйлева
Продажа авто, мото
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