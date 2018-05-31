В Ярославле пройдёт раздача собак: 5 самых милых четвероногих, которые ищут дом

Буч ищет заботливых хозяев

В Ярославле пройдёт выставка-раздача бездомных животных. Больше 50 собак и котят 1 июня будут ждать своих новых хозяев в торговом центре «Рио-опт» на Тутаевском шоссе,1 с 13 до 19 часов.

— На акцию приедут более 50 кошечек и собачек с мечтой найти дом и любящего хозяина, — рассказали организаторы выставки. — Все животные здоровы, привиты и стерилизованы и имеют ветеринарные паспорта.

Животных будут отдавать бесплатно, но только по договору, поэтому тех, кто хочет взять себе животное, просят не забыть паспорт.

— Животные будут самых разных возрастов и окрасов, — говорят организаторы выставки. — Все они ориентированы на дружбу с человеком, имеют замечательный дружелюбный характер. Воспитаны и послушны. Уверена, они вас не оставят равнодушными, и вы найдёте здесь себе замечательного друга.

Посмотрите на этих милых псов, может, один из них станет вашим преданным другом.

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