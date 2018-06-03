|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Научное шоу на кухне: многодетная мама устроила в квартире химическую лабораторию
3 июня 2018 07:00
1 691 1
Начались летние каникулы, и мы решили напомнить, чем можно развлечь детей с пользой для их развития и без вреда для кошелька. Наш гуру — многодетная мама Ольга, которая превратила квартиру в химическую лабораторию и ставит опыты вместе с сыном Ваней. Из реактивов — продукты, которые есть на каждой кухне: сода, лимон, желатин, вода. Получается не хуже популярных научных шоу, которые заказывают на детские дни рождения.
В общем, смотрите, закупайтесь, пробуйте и экспериментируйте, всё работает — сами проверили. Гарантированно оторвёте ребёнка от телевизора и телефона.
— Опыты — это только часть наших занятий. Они включают в себя рисование, лепку и, конечно, эксперименты. Всё это — сенсорное развитие, которое развивает мозг. Мы начали с рисования. Я никогда не заставляла сына рисовать под копирку, мне хотелось, чтобы он всё познал сам, трогал руками краски. Опыты, которые мы покажем, собирали два года, — рассказывает Ольга, раскладывая на столе «реактивы».
Опыт первый: «Яйца динозавров»
— Нам понадобится немного шампуня, сода и игрушки, которые будем прятать. Надо замесить тесто из соды, скатать из него шарики, а внутрь спрятать игрушки. Оставляем их на сутки, чтобы высохли. Потом берём «брызгалку» с добавленной в воду лимонной кислотой и распыляем жидкость на игрушки, они будут шипеть, — объясняет Ольга.
Опыт второй: «Лавовая лампа»
— Для него нам понадобятся бокалы с водой, подсолнечное масло, пищевые красители и любые шипучие таблетки. Наливаем подсолнечное масло в бокалы с водой, добавляем немного красителей и кидаем шипучие таблетки. Происходит реакция, и будто бы идёт настоящая лава, — рассказывает «заведующая кухонной лабораторией».
Опыт третий: «Желатиновый мяч»
— Для того чтобы сделать желатиновый мяч, понадобится 100 граммов желатина и бутылка тёплой воды. Надо всё перемешать и вылить в воздушный шарик. Потом убрать шарик в холодильник на 4–5 часов. Вынимаем шарик из холодильника и достаём из него содержимое. Иногда шар распадается, и получается «желатиновый монстр», но так даже интереснее. Можно приготовить «глазки», проволоку и украсить монстров.
Опыт четвёртый: «Содовое извержение»
— Нам понадобится подсолнечное масло, моющее средство, банка и бутылка с водой, в которую мы добавим лимонную кислоту. Наливаем в банку с водой моющее средство, потом осторожно наливаем воду, чтобы пена не пошла сразу, добавляем подсолнечное масло и насыпаем соду. Получается пенное извержение.
Опыт пятый: «Волшебная вода»
— Для этого опыта нам понадобятся баночки с крышками и простая вода. Но тут есть одна хитрость — на крышку надо капнуть немного пищевого красителя. Когда ребёнок начнёт трясти баночку, вода поменяет цвет. Опыт очень простой, но ребёнка он может удивить и обрадовать.
— Такие занятия развивают всё — мелкую моторику, умение концентрироваться. Для ребёнка опыты — это что-то новое, что, конечно, его увлекает, — делится опытом многодетная мама.
А в следующем выпуске мы покажем ещё пять опытов, которые будут интересны и малышам, и детям постарше.
Фото: Артем Устюжанин
Далее: 31.05.2018 Фирма осталась без офиса в центре Ярославля из-за долга перед мэрией
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров