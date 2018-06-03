×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Научное шоу на кухне: многодетная мама устроила в квартире химическую лабораторию

3 июня 2018 07:00
1 691 1
каникулы, эксперимент, научное шоу

Начались летние каникулы, и мы решили напомнить, чем можно развлечь детей с пользой для их развития и без вреда для кошелька. Наш гуру — многодетная мама Ольга, которая превратила квартиру в химическую лабораторию и ставит опыты вместе с сыном Ваней. Из реактивов — продукты, которые есть на каждой кухне: сода, лимон, желатин, вода. Получается не хуже популярных научных шоу, которые заказывают на детские дни рождения.

В общем, смотрите, закупайтесь, пробуйте и экспериментируйте, всё работает — сами проверили. Гарантированно оторвёте ребёнка от телевизора и телефона.

— Опыты — это только часть наших занятий. Они включают в себя рисование, лепку и, конечно, эксперименты. Всё это — сенсорное развитие, которое развивает мозг. Мы начали с рисования. Я никогда не заставляла сына рисовать под копирку, мне хотелось, чтобы он всё познал сам, трогал руками краски. Опыты, которые мы покажем, собирали два года, — рассказывает Ольга, раскладывая на столе «реактивы».

Опыт первый: «Яйца динозавров»

— Нам понадобится немного шампуня, сода и игрушки, которые будем прятать. Надо замесить тесто из соды, скатать из него шарики, а внутрь спрятать игрушки. Оставляем их на сутки, чтобы высохли. Потом берём «брызгалку» с добавленной в воду лимонной кислотой и распыляем жидкость на игрушки, они будут шипеть, — объясняет Ольга.

Опыт второй: «Лавовая лампа»

— Для него нам понадобятся бокалы с водой, подсолнечное масло, пищевые красители и любые шипучие таблетки. Наливаем подсолнечное масло в бокалы с водой, добавляем немного красителей и кидаем шипучие таблетки. Происходит реакция, и будто бы идёт настоящая лава, — рассказывает «заведующая кухонной лабораторией».

Опыт третий: «Желатиновый мяч»

— Для того чтобы сделать желатиновый мяч, понадобится 100 граммов желатина и бутылка тёплой воды. Надо всё перемешать и вылить в воздушный шарик. Потом убрать шарик в холодильник на 4–5 часов. Вынимаем шарик из холодильника и достаём из него содержимое. Иногда шар распадается, и получается «желатиновый монстр», но так даже интереснее. Можно приготовить «глазки», проволоку и украсить монстров.

Опыт четвёртый: «Содовое извержение»

— Нам понадобится подсолнечное масло, моющее средство, банка и бутылка с водой, в которую мы добавим лимонную кислоту. Наливаем в банку с водой моющее средство, потом осторожно наливаем воду, чтобы пена не пошла сразу, добавляем подсолнечное масло и насыпаем соду. Получается пенное извержение.

Опыт пятый: «Волшебная вода»

— Для этого опыта нам понадобятся баночки с крышками и простая вода. Но тут есть одна хитрость — на крышку надо капнуть немного пищевого красителя. Когда ребёнок начнёт трясти баночку, вода поменяет цвет. Опыт очень простой, но ребёнка он может удивить и обрадовать.

— Такие занятия развивают всё — мелкую моторику, умение концентрироваться. Для ребёнка опыты — это что-то новое, что, конечно, его увлекает, — делится опытом многодетная мама.

А в следующем выпуске мы покажем ещё пять опытов, которые будут интересны и малышам, и детям постарше.

Ирина Ахметшина
Фото: Артем Устюжанин
Продажа авто, мото
Далее: 31.05.2018 Фирма осталась без офиса в центре Ярославля из-за долга перед мэрией

Новое на сайте
Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей

Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей
Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара

Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара
Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе
Няня для дома: ярославцам представили умную систему

Няня для дома: ярославцам представили умную систему
Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей

Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей

Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (8): Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (8): Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,90 62,39
EUR 72,35 72,89
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 02.06
USD 62,21 0,19
EUR 72,72 0,14
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.