Научное шоу на кухне: многодетная мама устроила в квартире химическую лабораторию

Начались летние каникулы, и мы решили напомнить, чем можно развлечь детей с пользой для их развития и без вреда для кошелька. Наш гуру — многодетная мама Ольга, которая превратила квартиру в химическую лабораторию и ставит опыты вместе с сыном Ваней. Из реактивов — продукты, которые есть на каждой кухне: сода, лимон, желатин, вода. Получается не хуже популярных научных шоу, которые заказывают на детские дни рождения.

«Реактивы» для опытов есть на любой кухне

В общем, смотрите, закупайтесь, пробуйте и экспериментируйте, всё работает — сами проверили. Гарантированно оторвёте ребёнка от телевизора и телефона.

— Опыты — это только часть наших занятий. Они включают в себя рисование, лепку и, конечно, эксперименты. Всё это — сенсорное развитие, которое развивает мозг. Мы начали с рисования. Я никогда не заставляла сына рисовать под копирку, мне хотелось, чтобы он всё познал сам, трогал руками краски. Опыты, которые мы покажем, собирали два года, — рассказывает Ольга, раскладывая на столе «реактивы».

Опыт первый: «Яйца динозавров»

— Нам понадобится немного шампуня, сода и игрушки, которые будем прятать. Надо замесить тесто из соды, скатать из него шарики, а внутрь спрятать игрушки. Оставляем их на сутки, чтобы высохли. Потом берём «брызгалку» с добавленной в воду лимонной кислотой и распыляем жидкость на игрушки, они будут шипеть, — объясняет Ольга.

Пшик-пшик на белые комочки — и они начинают шипеть

В пульверизаторе — вода с лимонной кислотой, которая превращает твёрдые «яйца» в пену

А внутри яйца спрятана игрушка

Опыт второй: «Лавовая лампа»

— Для него нам понадобятся бокалы с водой, подсолнечное масло, пищевые красители и любые шипучие таблетки. Наливаем подсолнечное масло в бокалы с водой, добавляем немного красителей и кидаем шипучие таблетки. Происходит реакция, и будто бы идёт настоящая лава, — рассказывает «заведующая кухонной лабораторией».

Чтобы создать вулкан в стакане, потребуется подсолнечное масло

И немного пищевых красителей, лучше выбирать разные цвета, чтобы было интереснее

Опускаем в бокал шипучую таблетку, и вода начинает пузыриться

Опыт третий: «Желатиновый мяч»

— Для того чтобы сделать желатиновый мяч, понадобится 100 граммов желатина и бутылка тёплой воды. Надо всё перемешать и вылить в воздушный шарик. Потом убрать шарик в холодильник на 4–5 часов. Вынимаем шарик из холодильника и достаём из него содержимое. Иногда шар распадается, и получается «желатиновый монстр», но так даже интереснее. Можно приготовить «глазки», проволоку и украсить монстров.

Для этого опыта надо на 4–5 часов убрать шарик с желатиновой водой в холодильник

Разрезаем шарик и достаём содержимое

Если желатиновый шарик развалился — не переживайте, так и должно быть!

Опыт четвёртый: «Содовое извержение»

— Нам понадобится подсолнечное масло, моющее средство, банка и бутылка с водой, в которую мы добавим лимонную кислоту. Наливаем в банку с водой моющее средство, потом осторожно наливаем воду, чтобы пена не пошла сразу, добавляем подсолнечное масло и насыпаем соду. Получается пенное извержение.

Для этого опыта потребуется моющее средство. Лейте его в банку, не жалейте

Потом добавляете воду и подсолнечное масло, с ним тоже не жадничайте

А потом высыпайте соду

И вот — получается фонтан из пены

Опыт пятый: «Волшебная вода»

— Для этого опыта нам понадобятся баночки с крышками и простая вода. Но тут есть одна хитрость — на крышку надо капнуть немного пищевого красителя. Когда ребёнок начнёт трясти баночку, вода поменяет цвет. Опыт очень простой, но ребёнка он может удивить и обрадовать.

В этих баночках — «волшебная» вода, сразу и не скажешь, а начнёшь трясти, и она поменяет цвет

Раз, розовая!

Два, жёлтая! Весь секрет — капля красителя на крышке

— Такие занятия развивают всё — мелкую моторику, умение концентрироваться. Для ребёнка опыты — это что-то новое, что, конечно, его увлекает, — делится опытом многодетная мама.

А в следующем выпуске мы покажем ещё пять опытов, которые будут интересны и малышам, и детям постарше.