В Ярославле фонтаны сошли с ума: фоторепортаж

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Фоторепортаж
Разбушевавшийся ветер не только повалил деревья и остановки в Ярославле, но и свёл с ума фонтаны.
Струи от фонтана в сквере на улице Андропова брызжут куда угодно, только не в чашу. Водой залило площадь и даже полило газон.
Если не хотите, чтобы вас подмочило, не проходите и рядом с фонтаном на площади Юности. Порывы ветра буквально прижимают струи воды к земле и заставляют воду литься горизонтально. Ручьи дотекают до кафе на краю площади, а брызги долетают до лавочек.
Что еще в городе наделал ураган, смотрите в нашей онлайн-трансляции. Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды в ближайший месяц.
Фото: Александра Савельева
Видео: Александра Савельева
Далее: Единственный мужчина в Ярославле, заведующий детским садом: «Родители не хотели вести ко мне детей»
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