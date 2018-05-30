В Ярославле фонтаны сошли с ума: фоторепортаж

Чтобы не замочило, приходится очень быстро пробегать мимо

Разбушевавшийся ветер не только повалил деревья и остановки в Ярославле, но и свёл с ума фонтаны.

Струи от фонтана в сквере на улице Андропова брызжут куда угодно, только не в чашу. Водой залило площадь и даже полило газон.

Если не хотите, чтобы вас подмочило, не проходите и рядом с фонтаном на площади Юности. Порывы ветра буквально прижимают струи воды к земле и заставляют воду литься горизонтально. Ручьи дотекают до кафе на краю площади, а брызги долетают до лавочек.





Что еще в городе наделал ураган, смотрите в нашей онлайн-трансляции. Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды в ближайший месяц.

Фонтан на Андропова брызжет во все стороны

Вокруг всё в воде

На площади Юности ветер прибивает струи к земле

Фонтан полил даже цветочки

Ручьи от фонтана текут через всю площадь Юности