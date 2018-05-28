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В Ярославле туристы лазают на круизные теплоходы через забор: что говорят в речном пароходстве
28 мая 2018 15:52
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В социальных сетях обсуждают фотографии с пассажирами четырёхпалубного круизного теплохода «Андрей Рублёв», которые лезут к своему теплоходу через забор.
— Вот так туристы добираются до своего теплохода, — подписал снимки автор в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». — Всё для народа.
Однако ругать городские власти или руководство речного вокзала в этом случае не стоит. Хотя, конечно, могли бы и установить таблички, которые бы указывали туристам на вход.
— Когда люди выходят с теплохода, для них открывают ворота в заборе, — объяснили сотрудники речного вокзала. — Обратно нужно заходить через рамку-металлоискатель, которая находится чуть правее, около здания вокзала. Так сейчас везде — в аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах. Таковы требования безопасности.
Также в Волжском речном пароходстве сказали, что такие случаи — не редкость. Охрана старается пресекать попытки перелезть через забор и просит всех заходить на причал как положено.
Тем временем, покататься на речном трамвайчике в Яроославле стало дороже. Речники опубликовали расписание теплоходов «Москва» и цены на проезд.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com, Яндекс.Панорамы
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