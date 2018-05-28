В Ярославле туристы лазают на круизные теплоходы через забор: что говорят в речном пароходстве

Туристы не нашли вход на причал и полезли через забор

В социальных сетях обсуждают фотографии с пассажирами четырёхпалубного круизного теплохода «Андрей Рублёв», которые лезут к своему теплоходу через забор.

— Вот так туристы добираются до своего теплохода, — подписал снимки автор в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». — Всё для народа.

Вернувшиеся к теплоходу туристы упёрлись в закрытые ворота

Однако ругать городские власти или руководство речного вокзала в этом случае не стоит. Хотя, конечно, могли бы и установить таблички, которые бы указывали туристам на вход.

— Когда люди выходят с теплохода, для них открывают ворота в заборе, — объяснили сотрудники речного вокзала. — Обратно нужно заходить через рамку-металлоискатель, которая находится чуть правее, около здания вокзала. Так сейчас везде — в аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах. Таковы требования безопасности.

Когда с теплоходов выходят люди, им открывают ворота

Также в Волжском речном пароходстве сказали, что такие случаи — не редкость. Охрана старается пресекать попытки перелезть через забор и просит всех заходить на причал как положено.

Тем временем, покататься на речном трамвайчике в Яроославле стало дороже. Речники опубликовали расписание теплоходов «Москва» и цены на проезд.