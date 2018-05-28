За Волгой водители устроили разборки на дороге: видео

Драться водители отошли на газон

Драку водителей снял на видеорегистратор проезжающий мимо водитель. Разборки устроили 26 мая около 15 часов в Заволжском районе.

Машины остановились на светофоре возле торгового центра «Космос». Из белой машины в правой полосе выскочил водитель и подбежал к автомобилю, вставшему в левой полосе.

— Драться они отошли на траву между двумя сторонами проспекта, — написал Богдан Кудряев в группе «Первый Ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Один даже с какой-то палкой был. Пока звонил в полицию, они уже разъехались.

Из-за чего подрались водители, неизвестно. В полицию обращений по этому поводу не поступало.

А вот из-за драки водителей, которая произошла в середине мая в центре Ярославля, пришлось возбудить уголовное дело.