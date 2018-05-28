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За Волгой водители устроили разборки на дороге: видео
28 мая 2018 12:54
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Драку водителей снял на видеорегистратор проезжающий мимо водитель. Разборки устроили 26 мая около 15 часов в Заволжском районе.
Машины остановились на светофоре возле торгового центра «Космос». Из белой машины в правой полосе выскочил водитель и подбежал к автомобилю, вставшему в левой полосе.
— Драться они отошли на траву между двумя сторонами проспекта, — написал Богдан Кудряев в группе «Первый Ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Один даже с какой-то палкой был. Пока звонил в полицию, они уже разъехались.
Из-за чего подрались водители, неизвестно. В полицию обращений по этому поводу не поступало.
А вот из-за драки водителей, которая произошла в середине мая в центре Ярославля, пришлось возбудить уголовное дело.
Фото: Полосат Седов/youtube.com
Видео: Полосат Седов
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