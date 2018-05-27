|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Октябрьский мост перекрыли дорожники: как надолго
27 мая 2018 18:01
88 0
В Ярославле взялись за ремонт Октябрьского моста. Правда, сделают его не полностью, а лишь устранят критичные проблемы с колейностью.
Дорожники вышли на работу сегодня, заняв одну из полос моста по направлению в Заволжский район. Но и этого хватило, чтобы встали в пробку улицы Республиканская и Победы. В мэрии просят понять и потерпеть.
— В связи с работами по устранению колейности, затруднено движение на Октябрьском мосту. Работы завершатся 28 мая, — уточняют в департаменте дорожного хозяйства мэрии Ярославля.
Как мы уже писали ранее, Октябрьский мост не пережил гарантийного срока после ремонта и покрылся сильными ямами после этой зимы.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров