Октябрьский мост перекрыли дорожники: как надолго

На мосту ремонт. А у моста- пробка

В Ярославле взялись за ремонт Октябрьского моста. Правда, сделают его не полностью, а лишь устранят критичные проблемы с колейностью.

Дорожники вышли на работу сегодня, заняв одну из полос моста по направлению в Заволжский район. Но и этого хватило, чтобы встали в пробку улицы Республиканская и Победы. В мэрии просят понять и потерпеть.

— В связи с работами по устранению колейности, затруднено движение на Октябрьском мосту. Работы завершатся 28 мая, — уточняют в департаменте дорожного хозяйства мэрии Ярославля.

Как мы уже писали ранее, Октябрьский мост не пережил гарантийного срока после ремонта и покрылся сильными ямами после этой зимы.