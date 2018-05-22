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В Ярославле поймали серийного грабителя, нападавшего на женщин
22 мая 2018 13:02
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Ярославская полиция и Росгвардия поймали 29-летнего грабителя, который грабил женщин на улицах.
В полицию сначала пришла 44-летняя жительница Брагино — на нее мужчина напал на улице Труфанова. Размахивал ножом и требовал отдать все деньги. Испугавшись, она отдала ему всю наличность, какая была при себе — полторы тысячи рублей.
Хорошо, что женщина сразу обратилась в полицию — сотрудники Росгвардии быстро отыскали грабителя. И выяснили — он уже не в первый раз нападает на прохожих. И всё на дам.
— На улице Елены Колесовой, также угрожая ножом, он отобрал у пенсионерки тысячу рублей, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Следователи возбудили уголовное дело, мужчина уже во всем признался. Теперь ему грозит десять лет лишения свободы по статье «Разбой». Если вы тоже стали жертвой этого грабителя, обратитесь в полицию.
Фото: УМВД по Ярославской области
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