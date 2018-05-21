В Ярославле дорожную разметку нанесли на грязь: в шоке даже в Бурятии

В основном автомобилисты не возмущаются из-за такой разметки, а просто смеются

В Ярославле на пересечении Юго-западной окружной дороги и улицы Гагарина нарисовали разметку по грязи. Да не просто по грязной дороги, а мимо неё. Пунктирная полоса, которая отделяет проезжую часть от обочины перед перекрёстком, попросту «уходит» с дороги.

— Наверное, на светофоре красный горел, вот водитель покрасочной машины и решил сэкономить время, — шутят в интернете.

Фотографии с этой разметкой разлетелись по куче пабликов в социальных сетях. И это уже обсуждают за пределами региона.

— Разметка по грунтовке: надеемся, что наши дорожники до такого не додумаются, — пишут в группе «Убитые дороги Бурятии».

Фотографии копируют и распространяют по разным пабликам

Ярославские власти говорят, что ничего сверхестественного не произошло.

— Тестировали машину перед нанесением разметки пластиком на проезжей части, — объяснил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов. — Граблями пройдут и следа от разметки за пределами дороги не останется.

Недавно ярославские автомобилисты обсуждали другую разметку, которая расходится со знаками. А при въезде в Ярославскую область со стороны Иваново на дороге вместо разметки появилась необычная надпись.