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Под московские мусоровозы ремонтируют дороги: по какому маршруту могут пустить грузовики
21 мая 2018 11:14
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В Ярославском районе рабочие начали ремонтировать шестикилометровый участок дороги от трассы на Углич до Тенино, которая ведет к Хуадянь-Тенинской ТЭЦ и полигону «Скоково».
— В конце этой дороги железнодорожный переезд, — рассказывали местные жители. — Если сделать его, то по этой дороге будет очень удобно возить мусор на полигон, минуя Ярославль. Сейчас мусоровозы ездят в «Скоково» через весь Дзержинский район.
Работа здесь ладится шустро. Поражает и количество техники: на относительно небольшом участке работают семь машин.
— Еще две недели назад по этой дороге невозможно было проехать, скорость машины была сравнима со скоростью пешехода, — радуются люди из близлежащих деревень. — А сейчас дорожное полотно выровнено, подсыпано асфальтовой крошкой, и началась укладка асфальта в два слоя.
В Ярославле не утихают протестные настроения из-за ввоза на полигон «Скоково» московского мусора. Вчера на площади Труда прошёл третий митинг против московского мусора. Администрация Кировского и Ленинского районов место проведения акции не согласовала, но и препятствовать проведению не стала. А митингующие выставили губернатору ультиматум.
Читайте все новости по теме «Мусорный скандал в Ярославле».
Фото: Николай Серов, Яндекс.Карты
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