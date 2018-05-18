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Ждём торнадо: после Рыбинска мощная гроза идёт в Ярославль
17 мая 2018 23:56
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- Есть риск формирования торнадо, — совершенно серьезно пишут метеорологи-любители в паблике »Метеодневник", которые регулярно ведут наблюдения за погодой и делают прогнозы.
Разгула стихии ждут в Московской, Тверской и Ярославской областях. Начала уже дождались. Гроза грянула в Некоузском и Рыбинском районах.
- Дома светло, как днём, когда молния сверкает! — пишут рыбинцы. Там гроза гремит уже больше часа..
Изменилась погода и в Ярославле, уже гремит, сверкает и ветер гнёт деревья. Официальный прогноз синоптиков.
Фото: Рыбинск Сейчас/Vk.com
Далее: 18.05.2018 В Ярославской области целую деревню завалило мусором
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