Ждём торнадо: после Рыбинска мощная гроза идёт в Ярославль

Сверкает в Рыбинске!

- Есть риск формирования торнадо, — совершенно серьезно пишут метеорологи-любители в паблике »Метеодневник", которые регулярно ведут наблюдения за погодой и делают прогнозы.

Разгула стихии ждут в Московской, Тверской и Ярославской областях. Начала уже дождались. Гроза грянула в Некоузском и Рыбинском районах.

- Дома светло, как днём, когда молния сверкает! — пишут рыбинцы. Там гроза гремит уже больше часа..

Изменилась погода и в Ярославле, уже гремит, сверкает и ветер гнёт деревья. Официальный прогноз синоптиков.