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Ярославских дорожных активистов назвали самыми агрессивными в России
17 мая 2018 12:28
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Жителей Ярославской области, неравнодушных к дорогам, назвали агрессивными общественниками. Но деятельными. Такую оценку дал Минтранс России группе в Facebook под названием «Дороги Ярославля», где уже несколько лет ярославцы привлекают чиновников к ответу за дорожные провалы, инспектируют ремонты дорог и консультируют всех желающих по дорожным вопросам.
Кажется, что порой дорожные активисты знают больше, чем чиновники на местах.
— Ярославские общественники признаны самыми активными, самыми агрессивными и самыми деятельными на территории России, это признано Минтрансом, — сказал заместитель председателя правительства Виталий Ткаченко. — С общественностью у нас полный контакт.
Оценку Минтранса озвучили на заседании правительства Ярославской области, а также рассказали, что в прошлом году активисты присутствовали на всех ремонтируемых дорогах. Властям даже пришлось обучить общественников тому, как правильно пользоваться дорожными СНиПами, как правильно принимать работы у подрядчиков, чтобы ярославцы правильно трактовали происходящее в городе.
Фото: Дороги Ярославля / facebook.com
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