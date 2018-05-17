Ярославских дорожных активистов назвали самыми агрессивными в России

Ярославских дорожных активистов назвали агрессивными

Жителей Ярославской области, неравнодушных к дорогам, назвали агрессивными общественниками. Но деятельными. Такую оценку дал Минтранс России группе в Facebook под названием «Дороги Ярославля», где уже несколько лет ярославцы привлекают чиновников к ответу за дорожные провалы, инспектируют ремонты дорог и консультируют всех желающих по дорожным вопросам.

Кажется, что порой дорожные активисты знают больше, чем чиновники на местах.

— Ярославские общественники признаны самыми активными, самыми агрессивными и самыми деятельными на территории России, это признано Минтрансом, — сказал заместитель председателя правительства Виталий Ткаченко. — С общественностью у нас полный контакт.

Оценку Минтранса озвучили на заседании правительства Ярославской области, а также рассказали, что в прошлом году активисты присутствовали на всех ремонтируемых дорогах. Властям даже пришлось обучить общественников тому, как правильно пользоваться дорожными СНиПами, как правильно принимать работы у подрядчиков, чтобы ярославцы правильно трактовали происходящее в городе.