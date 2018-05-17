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Эксклюзив
В Ярославской области построят новый авиационный завод
17 мая 2018 11:14
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Рыбинскому «Сатурну» придётся потесниться в авиационной сфере — под Переславлем-Залесским собираются строить ещё один завод. Об этом 76.ru рассказал глава Переславля Владимир Волков.
— Этим летом планируем заложить первый куб бетона в новый завод, — рассказал Владимир Волков. — В прошлом году губернатор на авиационной выставке «МАКС» заключил соглашение с компанией, и целый год мы прорабатывали вопросы о выделении участка на 10 гектаров и будущем строительстве.
Авиационный завод не будет собирать самолёты, но будет производить системы жизнеобеспечения для лайнеров — электрику, кондиционирование и многое другое. Строительство производства может обойтись примерно в два миллиарда рублей. С появлением завода откроются 500 новых рабочих мест.
Фото: Аэропорт Туношна / vk.com
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