В Ярославской области построят новый авиационный завод

Новый авиационный завод появится под Переславлем

Рыбинскому «Сатурну» придётся потесниться в авиационной сфере — под Переславлем-Залесским собираются строить ещё один завод. Об этом 76.ru рассказал глава Переславля Владимир Волков.

— Этим летом планируем заложить первый куб бетона в новый завод, — рассказал Владимир Волков. — В прошлом году губернатор на авиационной выставке «МАКС» заключил соглашение с компанией, и целый год мы прорабатывали вопросы о выделении участка на 10 гектаров и будущем строительстве.

Авиационный завод не будет собирать самолёты, но будет производить системы жизнеобеспечения для лайнеров — электрику, кондиционирование и многое другое. Строительство производства может обойтись примерно в два миллиарда рублей. С появлением завода откроются 500 новых рабочих мест.