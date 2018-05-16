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В Ярославле будут судить призывника, сбежавшего из военкомата
16 мая 2018 18:59
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18-летнему ярославцу грозит реальный срок за побег от военкомата. А точнее, прямо из военкомата.
Парень сам пришёл на сборный пункт военного комиссариата Ярославской области, но, видимо, резко передумал и сбежал.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Теперь юноше грозит серьёзное наказание: от солидного штрафа до 200 тысяч рублей и общественных работ до лишения свободы на срок до двух лет.
Фото: Александра Савельева
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