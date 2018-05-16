В Ярославле будут судить призывника, сбежавшего из военкомата

Ярославец резко передумал идти в армию

18-летнему ярославцу грозит реальный срок за побег от военкомата. А точнее, прямо из военкомата.

Парень сам пришёл на сборный пункт военного комиссариата Ярославской области, но, видимо, резко передумал и сбежал.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Теперь юноше грозит серьёзное наказание: от солидного штрафа до 200 тысяч рублей и общественных работ до лишения свободы на срок до двух лет.