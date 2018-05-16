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Эксклюзив
Протестующий против московского мусора депутат попал вместо суда в больницу
16 мая 2018 17:28
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Сотрудники правоохранительных органов составили протокол об административном правонарушении в отношении лидера ярославских коммунистов Александра Воробьёва. Они доказали, что депутат Ярославской областной думы выступал в роли организатора акции с участием пикетчиков против ввоза московского мусора на полигон «Скоково», которая прошла 5 апреля.
— Сами по себе одиночные пикеты по российскому законодательству никак не регламентируются, — объяснили юристы. — Но если у группы людей есть организатор и это проходит как акция, то идейный вдохновитель такой акции может попасть под административку.
Полицейские пригласили борца с мусором в Кировский отдел и составили там протокол об административном правонарушении. После этого они должны были его передать суду. Но заседание так и не состоялось.
— 69-летнему депутату во время общения с полицией стало плохо и он пожаловался на своё состояние, — рассказал источник 76.ru. — Коммунисту вызвали медиков. Приехавшие врачи сочли, что Александру Воробьёву нужна госпитализация и увезли его в больницу.
Правда, избежать разбирательств в суде депутату Ярославской областной думы всё равно не удастся. Когда он поправится, будет назначено новое время заседания. За организацию акции с пикетчиками ему грозит штраф или административный арест.
Недавно Александру Воробьёву суд уже назначил штраф за организацию митинга против ввоза московского мусора, который прошёл у Знаменской башни в Ярославле. Как показывает практика, при повторных судебных разбирательствах за аналогичные правонарушения дают более суровое наказание, чем в первый раз.
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Фото: Александра Савельева
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