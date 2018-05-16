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Теперь наоборот: мусор из Ярославской области повезут в Московскую область
16 мая 2018 13:56
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Нет, ярославцы не завалят москвичей своим мусором. В области придумали необычный способ для переработки отходов из Углича — их просто отвозят на мусоросортировочную станцию в Московскую область.
— Благодаря системе раздельного сбора мусора объем отправляемых на утилизацию на полигон отходов уменьшается более чем на 15 процентов, — рассказали в компании «Хартия». — Принцип прост. Контейнеры для мусора разделены на четыре фракции: для пластика, стекла, бумаги и металла. Собранные отходы отправляем на мусоросортировочную станцию в Московской области, оттуда — на предприятия-партнеры «Хартии» для последующей переработки.
Конечно, не весь мусор Углича удаётся собирать раздельно, поэтому большую его часть всё же отвозят на полигон. Пока этот проект пилотный, но в дальнейшем вывоз мусора изменится по всей Ярославской области.
— Региональный оператор планирует заменить контейнеры для сбора ТКО, обновить парк мусоровывозящей техники, привести в нормативное состояние полигоны, создать сортировочные и перегрузочные станции, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.
Напомним, сын генпрокурора Чайка получил контракт на 16 миллиардов рублей, по которому займётся всем ярославским мусором.
Фото: Правительство ЯО
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