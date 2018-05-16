|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Мэр предложил пока не отдавать детские городки ярославцам
16 мая 2018 11:26
1 418 7
Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля мэр предложил отложить вопрос о передаче детских городков в руки ярославцев. Напомним, ранее предложение об этом мэрия передала депутатам. Обосновали его тем, что так ярославцы сами будут содержать своё имущество во дворе. Отдать городки предлагали бесплатно.
Но Владимир Слепцов предложил пока притормозить это решение.
— Сейчас вопрос не проработан, нужно довести его до ума, чтобы не было недоразумений, — пояснил Владимир Слепцов. — Нужно проводить собрания, чтобы люди голосовали.
Напомним, в прошлом году мэрия уже ввела тариф за обслуживание детских городков. А теперь предлагает ярославцам самим обслуживать их через ТСЖ и управляющие компании.
Депутаты согласились проработать вопрос, отложив его до 6 июня.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров