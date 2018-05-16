Мэр предложил пока не отдавать детские городки ярославцам

Ответственность за детские городки всё-таки спихнут на ярославцев. Но позже

Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля мэр предложил отложить вопрос о передаче детских городков в руки ярославцев. Напомним, ранее предложение об этом мэрия передала депутатам. Обосновали его тем, что так ярославцы сами будут содержать своё имущество во дворе. Отдать городки предлагали бесплатно.

Но Владимир Слепцов предложил пока притормозить это решение.

— Сейчас вопрос не проработан, нужно довести его до ума, чтобы не было недоразумений, — пояснил Владимир Слепцов. — Нужно проводить собрания, чтобы люди голосовали.

Напомним, в прошлом году мэрия уже ввела тариф за обслуживание детских городков. А теперь предлагает ярославцам самим обслуживать их через ТСЖ и управляющие компании.

Депутаты согласились проработать вопрос, отложив его до 6 июня.