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Протаранившему автобус с екатеринбургскими детьми водителю грузовика вынесли приговор
15 мая 2018 16:38
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Ростовский районный суд Ярославской области вынес приговор 32-летнему водителю грузовика HOWO, который в ноябре прошлого года при выезде на трассу М-8 протаранил экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга.
— Он обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Суд признал его виновным.
Суд отправил мужчину на 1 год 6 месяцев 10 дней в колонию-поселение и лишил его на 2 года водительских прав. Но изначально грозило до 5 лет тюрьмы.
Авария произошла 8 ноября прошлого года около 5 часов вечера в Ростовском районе Ярославской области — автобус с детьми столкнулся с грузовиком. Самосвал HOWO выехал с прилегающей дороги и не пропустил экскурсионный автобус. Произошло лобовое столкновение. Водитель грузовика съехал в кювет, но не пострадал. Его задержали полицейские.
Сам водитель самосвала вину свою признал частично. Только в том, что пересёк двойную сплошную линию разметки на дороге. Говорил, что не видел на дороге автобуса. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 7 января.
Родители екатеринбургских детей, попавших в страшное ДТП в Ростовском районе, написали письмо погибшему водителю Сергею Блохину — с благодарностью за спасение школьников.
Фото: Первый канал
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