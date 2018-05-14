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На ярославское колесо обозрения привезли кабинки: как они будут устроены
14 мая 2018 12:12
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Сегодня на строительную площадку к колесу обозрения на Которосльной набережной привезли первые кабинки. Они практически полностью прозрачные, так что ничего не будет мешать обзору. Внутри — синие мягкие сиденья.
— Это комфортабельные всесезонные кабинки с обогревом зимой и кондиционированием летом, — рассказали в московской компании «Триколор», которая устанавливает конструкцию. — Они отвечают мировому уровню комфорта и безопасности.
До открытия колеса ждать осталось совсем немного. Прокатиться на нём можно будет в День города, 26 мая.
А для тех, кто уже сейчас хочет посмотреть, что же будет видно с 65-метровой высоты, мы поднялись на уровень колеса и сняли окрестности.
Фото: Лев Белков
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