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Мэр рассказал, когда ярославцев пустят на колесо обозрения
11 мая 2018 20:12
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Мэр ярославля Владимир Слепцов рассказал, когда откроют самый большой аттракцион в городе — колесо обозрения.
— 26 мая на День города ждём гостей на торжественном открытии. А сейчас работы уже на финишной прямой, — написал Слепцов на своей странице в фейсбуке. Он сегодня сам побывал на стройке и посмотрел проект.
Что будет видно с колеса обозрения.
— Всё должно быть на высшем уровне! — предупредил строителей мэр.
История с колесом обозрения вышла неоднозначная. Многие ждут не дождутся, когда оно заработает. Но есть и противники этой масштабной стройки. Градозащитники говорят, что колесо ставят незаконно.
Каким будет колесо и сколько будет весить.
Фото: Александра Савельева
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