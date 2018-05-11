Мэр рассказал, когда ярославцев пустят на колесо обозрения

Колесо уже стало круглым

Мэр ярославля Владимир Слепцов рассказал, когда откроют самый большой аттракцион в городе — колесо обозрения.

— 26 мая на День города ждём гостей на торжественном открытии. А сейчас работы уже на финишной прямой, — написал Слепцов на своей странице в фейсбуке. Он сегодня сам побывал на стройке и посмотрел проект.

Что будет видно с колеса обозрения.

— Всё должно быть на высшем уровне! — предупредил строителей мэр.

История с колесом обозрения вышла неоднозначная. Многие ждут не дождутся, когда оно заработает. Но есть и противники этой масштабной стройки. Градозащитники говорят, что колесо ставят незаконно.

Каким будет колесо и сколько будет весить.