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По улицам Ярославля гуляет большой лось: где его уже видели
9 мая 2018 13:48
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Весной лосей как будто так и тянет в город. Ещё одного сохатого встретили сегодня во Фрунзенском районе. Крупный лось перебегал дорогу прямо по проспекту Фрунзе на светофоре по улице Лескова.
— Остерегайтесь, фото только что сделали, — пишет меньше часа назад в соцсетях Денис Шарин.
В комментариях ему отвечают, что только что видели лося в Красноперекопском районе. Вполне возможно, что это один и тот же зверь. Недавно лось бегал по Богоявленской площади: что говорят экологи об этом.
Фото: Денис Шарин
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