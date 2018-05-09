По улицам Ярославля гуляет большой лось: где его уже видели

Лося увидели сегодня на проспекте Фрунзе

Весной лосей как будто так и тянет в город. Ещё одного сохатого встретили сегодня во Фрунзенском районе. Крупный лось перебегал дорогу прямо по проспекту Фрунзе на светофоре по улице Лескова.

— Остерегайтесь, фото только что сделали, — пишет меньше часа назад в соцсетях Денис Шарин.

В комментариях ему отвечают, что только что видели лося в Красноперекопском районе. Вполне возможно, что это один и тот же зверь. Недавно лось бегал по Богоявленской площади: что говорят экологи об этом.