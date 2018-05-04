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Обзор
В Ярославле пройдёт Кубок по бодибилдингу: пять самых мощных красоток
4 мая 2018 12:08
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Завтра в Ярославле будет праздник спорта и мощи. 5 мая в спортивном комплексе «Вознесенский» пройдёт Кубок по бодибилдингу Ярославской области. Свои атлетические тела на суд зрителей и членов жюри представят мужчины и женщины.
— Начало соревнований в 10:00. Мужчины покажут классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг. Спортсмены будут выступать в категориях до 80, до 90 и свыше 90 килограмм. Женщины будут соревноваться в бодифитнесе, фитнес-бикини, — рассказали организаторы мероприятия.
Такое тело — результат титанической работы: ежедневных физических нагрузок и не просто правильного питания, а сушки (сушка тела — выражение из лексикона бодибилдеров. Оно означает избавление от подкожной жировой прослойки с целью придать телу красивый мышечный рельеф. Это длительный и серьёзный процесс, конечная цель которого — не просто избавление от лишних килограммов, а придание телу сухого, подтянутого вида. — Прим.ред.).
Нам привычнее видеть мускулистых мужчин, чем женщин. Но сейчас спорт настолько ворвался в нашу жизнь, что даже хрупкие дамы тягают железо. Специально перед кубком по бодибилдингу мы сделали для вас подборку самых мускулистых и мощных дам, которые точно могут претендовать на звание «железная леди».
1. Эффектная блондинка Анна Белик. Уже успела завоевать несколько призов и титулов.
2. Очаровательная Мария Поповская. Работает тренером в одном из фитнес-клубов Ярославля.
3. Железная леди Маргарита Смирнова. Вот уже несколько лет успешно участвует во многих соревнованиях.
4. Улыбчивая Светлана Соколова. Работает персональным тренером, составляет программы тренировок и питания.
5. Красавица Юлия Солодкая. Абсолютная чемпионка Нижнего Новгорода 2017, чемпионка Нижнего Новгорода 2018. Вице-чемпионка Вологды, Дзержинска.
Фото: Ярославская областная федерация бодибилдинга/Vk.com, Анна Белик/Vk.com, Машенька Поповская/Vk.com, Маргаритка Смирнова/Vk.com, Светлана Соколова/Vk.com, Юлия Солодкая/Vk.com
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