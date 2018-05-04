В Ярославле пройдёт Кубок по бодибилдингу: пять самых мощных красоток

Соревнования пройдут завтра

Завтра в Ярославле будет праздник спорта и мощи. 5 мая в спортивном комплексе «Вознесенский» пройдёт Кубок по бодибилдингу Ярославской области. Свои атлетические тела на суд зрителей и членов жюри представят мужчины и женщины.

— Начало соревнований в 10:00. Мужчины покажут классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг. Спортсмены будут выступать в категориях до 80, до 90 и свыше 90 килограмм. Женщины будут соревноваться в бодифитнесе, фитнес-бикини, — рассказали организаторы мероприятия.

Такое тело — результат титанической работы: ежедневных физических нагрузок и не просто правильного питания, а сушки (сушка тела — выражение из лексикона бодибилдеров. Оно означает избавление от подкожной жировой прослойки с целью придать телу красивый мышечный рельеф. Это длительный и серьёзный процесс, конечная цель которого — не просто избавление от лишних килограммов, а придание телу сухого, подтянутого вида. — Прим.ред.).

Нам привычнее видеть мускулистых мужчин, чем женщин. Но сейчас спорт настолько ворвался в нашу жизнь, что даже хрупкие дамы тягают железо. Специально перед кубком по бодибилдингу мы сделали для вас подборку самых мускулистых и мощных дам, которые точно могут претендовать на звание «железная леди».

1. Эффектная блондинка Анна Белик. Уже успела завоевать несколько призов и титулов.

Анна давно занимается спортом

2. Очаровательная Мария Поповская. Работает тренером в одном из фитнес-клубов Ярославля.

Мария — хрупкая и сильная одновременно

3. Железная леди Маргарита Смирнова. Вот уже несколько лет успешно участвует во многих соревнованиях.

Маргарита уже много лет помогает другим обрести идеальную фигуру

4. Улыбчивая Светлана Соколова. Работает персональным тренером, составляет программы тренировок и питания.

Светлана — обладательница идеальной фигуры

5. Красавица Юлия Солодкая. Абсолютная чемпионка Нижнего Новгорода 2017, чемпионка Нижнего Новгорода 2018. Вице-чемпионка Вологды, Дзержинска.