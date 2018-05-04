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Полыхал, как факел: в Заволжском районе Ярославля ночью сгорел дом
4 мая 2018 10:00
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Ночью в Заволжском районе Ярославля сгорел частный дом.
Пожар начался в 3 часа ночи на улице Заливной. Дом полыхал, как факел.
Больше 3 часов 15 спасателей и 4 пожарные машины тушили огонь.
— Спасибо спасателям, что потушили, и огонь не перекинулся на соседние дома, — рассказала жительница соседнего дома Оксана Ткачёва.
Огонь полностью уничтожил кровлю дома на площади 80 квадратных метров. К счастью, все остались живы.
— Когда дом загорелся, хозяин успел выбежать на улицу, — рассказала Оксана. - Сейчас он в больнице.
За сутки до этого пожарные больше 6 часов тушили частный дом в Ярославском районе.
Фото: Оксана Ткачёва
Видео: Оксана Ткачёва
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