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Город

Берёза, ель и сорная трава: «Яндекс» составил карту пыльцы для аллергиков

25 апреля 2018 13:32
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аллергия, весна, Ярославль, пыльца

Весна и лето — самое тяжёлое время для чувствительных людей. Всё вокруг цветёт и пахнет, но это никак не радует людей-аллергиков. Спасение придумали разработчики «Яндекс.Погоды», которые составили карту пыльцы по всей России, в том числе и по Ярославской области.

— Карта показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также информацию «Яндекс.Погоды» о ветре и осадках. Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения, — рассказали разработчики нового сервиса.

Так, в Ярославле сильно цветущими днями должны стать ближайшие майские выходные — со 2 по 10 мая. В это время в воздухе будет витать пыльца ольхи и берёзы, а также клёна. Со второй половины мая зацветут сорные травы и крапива.

Смотрите полную карту

Кстати, на майские праздники синоптики предсказывают дожди

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Яндекс.Карты
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Далее: Ярославна через прокуратуру обвинила правительство области в экологическом преступлении

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