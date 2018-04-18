В Ярославле проспект Октября засыпало кирпичами

Выпавшие кирпичи засыпали одну полосу дороги

Проспект Октября возле остановки «Больница Автотранс» засыпало кирпичами. Ими не заделали ямы, кирпичи высыпались на проезжую часть из грузовика, когда он начал движение на светофоре.

— Слава богу, никто не пострадал, на машины кирпичики тоже не попали, — рассказал ехавший за грузовиком Иван Смирнов.

Грузовику посигналила маршрутка, и водитель остановил машину.

Кирпичи засыпали одну полосу дороги в сторону центра, проехать можно было только по левой полосе.

— Сейчас кирпичи с дороги уже убрали, — рассказал Иван.

Что только не вываливается из грузовиков на дороги. На Тутаевском шоссе из прицепа КАМАЗа рассыпались силикатные блоки, а в Переславле под колеса автомобилей из «Газели» выпала корова.