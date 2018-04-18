|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле проспект Октября засыпало кирпичами
17 апреля 2018 22:22
552 0
Проспект Октября возле остановки «Больница Автотранс» засыпало кирпичами. Ими не заделали ямы, кирпичи высыпались на проезжую часть из грузовика, когда он начал движение на светофоре.
— Слава богу, никто не пострадал, на машины кирпичики тоже не попали, — рассказал ехавший за грузовиком Иван Смирнов.
Грузовику посигналила маршрутка, и водитель остановил машину.
Кирпичи засыпали одну полосу дороги в сторону центра, проехать можно было только по левой полосе.
— Сейчас кирпичи с дороги уже убрали, — рассказал Иван.
Что только не вываливается из грузовиков на дороги. На Тутаевском шоссе из прицепа КАМАЗа рассыпались силикатные блоки, а в Переславле под колеса автомобилей из «Газели» выпала корова.
Фото: Иван Смирнов
|
Новое на сайте
Фильм недели
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Посмотрел... Лучше бы не... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
очередная туфта(((( в яркой... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров