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Стало известно, что загорелось в ярославском торговом центре
17 апреля 2018 17:24
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В Ярославле загорелся торговый цент «Вернисаж». Ярославцы в панике: огромный столб дыма виден со всех концов города. Тут же эти фотографии стали попадать в соцсети с вопросом: «Что горит?».
В управлении МЧС по Ярославской области рассказали, что задымление пошло из вентиляции.
— У одного из арендаторов помещения загорелась проводка. На место выехало 15 пожарных машин. На данный момент всё потушено, — рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.
Как только торговый центр загорелся, всех посетителей и работников немедленно эвакуировали. По информации спасателей, на улице оказались порядка 800 человек.
— Сейчас уже всё нормально, людей стали запускать обратно в торговый центр, — сообщили сотрудники «Вернисажа».
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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