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Город

В Переславском районе хотят сократить всех чиновников и глав

16 апреля 2018 21:11
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Переславль, Ярославская область, объединение администраций

Жителей Переславского района начали собирать на общественные слушания по большой реформе объединения. Предлагается, что район перестанет существовать и станет одним огромным городским округом Переславль.

Естественно, с такой реформой сократят всех глав администраций поселений, района, города и назначат одного человека на округ. Исчезнут депутаты муниципальных образований, большинство чиновников местных администраций.

— Административная реформа позволит уйти от трехуровневой системы управления. Руководить объединенным округом будет один глава. Предусмотрено создание единой администрации и формирование совета из 25 депутатов, представляющих интересы всех объединенных территорий, — уточняют в правительстве Ярославской области.

Нынешний глава Переславского района Валерий Астраханцев говорит, что после объединения Переславль станет привлекательнее для туристов и инвесторов, а накопившиеся проблемы решать с одним бюджетом будет проще. Сегодня главы Пригородного, Нагорьевского, Рязанцевского сельских поселений убеждали переславцев в объединении на публичных слушаниях. Слушания продолжатся 17 и 18 апреля.

Анна Елкина
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Фото: Правительство ЯО
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