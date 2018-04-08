|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
«Величайшее священное событие»: митрополит Пантелеймон поздравил ярославцев с Пасхой
8 апреля 2018 10:27
420 0
Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон выступил с пасхальным посланием.
— Ныне святая Русская Православная Церковь высокоторжественно празднует величайшее священное событие — Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа.
Митрополит сердечно поздравил всех с Пасхой:
— Взирая на светлейший лик воскресшего спасителя, принесем ему ныне наши искренние молитвы и чувство нашей благоговейной любви. Будем просить у господа помощи на спасение мира, на доброе житие по его заповедям, дабы быть верными чадами божиими и хранить в святости и непорочности как нашу душу, так и тело своё, которое есть храмина святого тела и пречистой крови христовой и которому предназначено воскресение для жизни вечной.
Сегодня православные отмечают древнейший и один из самых важных христианских праздников. Он установлен в честь воскрешения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.
Фото: правительство Ярославской области
|
Новое на сайте
Фильм недели
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров