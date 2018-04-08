«Величайшее священное событие»: митрополит Пантелеймон поздравил ярославцев с Пасхой

Митрополит Пантелеймон поздравил ярославцев с Пасхой

Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон выступил с пасхальным посланием.

— Ныне святая Русская Православная Церковь высокоторжественно празднует величайшее священное событие — Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа.

Митрополит сердечно поздравил всех с Пасхой:

— Взирая на светлейший лик воскресшего спасителя, принесем ему ныне наши искренние молитвы и чувство нашей благоговейной любви. Будем просить у господа помощи на спасение мира, на доброе житие по его заповедям, дабы быть верными чадами божиими и хранить в святости и непорочности как нашу душу, так и тело своё, которое есть храмина святого тела и пречистой крови христовой и которому предназначено воскресение для жизни вечной.

Сегодня православные отмечают древнейший и один из самых важных христианских праздников. Он установлен в честь воскрешения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.