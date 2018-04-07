Бывший хоккеист ярославского «Локомотива» хочет стать депутатом

Теперь Горохов хочет побеждать и вне льда

Бывший хоккеист ярославского «Локомотива» будет бороться за пост депутата региональной областной думы. Илья Горохов подал документы на участие в голосовании от «Единой России».

— Считаю, что могу быть больше полезен для города и Заволжского района в качестве депутата областной думы. На выборы иду потому, что мне небезразличны проблемы города и области, — рассказал Илья Горохов.

Горохов долгое время выступал в качестве нападающего в хоккейной команде «Локомотив». А вот свою политическую карьеру известный спортсмен начал год назад.