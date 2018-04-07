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Бывший хоккеист ярославского «Локомотива» хочет стать депутатом
7 апреля 2018 10:47
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Бывший хоккеист ярославского «Локомотива» будет бороться за пост депутата региональной областной думы. Илья Горохов подал документы на участие в голосовании от «Единой России».
— Считаю, что могу быть больше полезен для города и Заволжского района в качестве депутата областной думы. На выборы иду потому, что мне небезразличны проблемы города и области, — рассказал Илья Горохов.
Горохов долгое время выступал в качестве нападающего в хоккейной команде «Локомотив». А вот свою политическую карьеру известный спортсмен начал год назад.
Фото: Александра Савельева
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