Ярославцев пригласили бесплатно прибраться в городе

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Пора прибраться! Так решили ярославские власти и объявили об общегородском субботнике. Стартует он 21 апреля и продлится целый месяц.
— В этом году мы совместно с ярославцами благоустроим 23 главные общественные территории и 57 дополнительных площадок, — рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Для удобства горожан предоставим более 150 единиц техники и все необходимые инструменты.
А чтобы не было скучно, тем, кто возьмёт в руки грабли, устроят концерт и полевую кухню.
В прошлом году в месячнике благоустройства приняли участие более 155 тысяч ярославцев. Расчистили 55 тысяч квадратных метров и вывезли 35 тысяч кубометров мусора, отремонтировали более 200 контейнерных площадок, посадили около 5 тысяч деревьев и кустарников.
На такие субботники любят приходить и чиновники. С радостью берёт лопату даже мэр. А вы пойдёте?
Фото: Александра Савельева
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