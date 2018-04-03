«Ярославский суд необъективен»: матушки из Мосейцево требуют перенести заседание в другой город

Женщины уверяют: за решётку посадили невиновных

Сегодня в Ярославском областном суде прошло заседание — уже трудно вспомнить, какое по счёту — по делу о Мосейцево. На этот раз три осуждённые за издевательства над людьми Людмила Любимова, Рифа Гусманова и Гузель Семёнова подали апелляцию. Хотят скостить срок.

Все три женщины находились в СИЗО, с судьями общались по видеосвязи. В начале процесса они попросили поговорить с адвокатами. Каждая хотела по полчаса. Суд выделил на каждую по 15 минут. Все, кроме адвокатов, из зала суда вышли.

После совещания, все женщины в голос объявили: хотим, чтобы дело рассматривал суд другой области.

— Просим отвод Ярославскому областному суду, так как сомневаемся в его объективности. А также в объективности обвинения ярославского прокурора, — по очереди говорили Любимова, Семёнова и Гусманова.

Женщины указывали такие причины, как давление со стороны СМИ, нарушения при работе с документами и доказательствами со стороны ярославских судей, а также ложь и противоречия в показаниях прокурора. Адвокаты своих подзащитных поддержали.

Однако суд да и сам прокурор все доводы посчитали не обоснованными. Поэтому в отводе заключённым отказали. Тогда все три женщины прибегли к ещё одной хитрости, наработанной, похоже, годами: они вызвали на помощь ещё одного адвоката.

— Они попросили перенести заседание на пять дней, чтобы новый адвокат смог ознакомиться с материалами дела. Суд предоставил адвокату два дня. Новое заседание состоится в пятницу 6 марта, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.

Напомним, эта страшная история началась ещё в 2013 году. В приёмной семье Людмилы Любимовой от побоев погибла девочка. Все три женщины уверяли, что они невиновны. Но суд решил иначе. 11 октября Ростовский районный суд вынес приговор трём фигуранткам громкого дела.