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Кофе, Кэндис Оуэнс, Сафронов и Беглов: чем живет «Экспофорум» в первый час

Следим за событиями на ПМЭФ-2026 в режиме онлайн

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Сегодня — официальное открытие ПМЭФ-2026. 4 июня Петербургский международный экономический форум входит в свою основную фазу — с первыми лицами, громкими заявлениями и ключевыми подписаниями.

Накануне, 3 июня, мы следили за стартовым днем — с уставшими роботами, губернатором на костылях, «Крестами» с Лебедевым и сувенирами за 8000. Вот как это было: (ссылка на материал тут). Лучшие фотографии мы отобрали для вас здесь.

А теперь — новый день. Не переключайтесь.

Кофе, Кэндис Оуэнс, Сафронов и Беглов: чем живет «Экспофорум» в первый час | Источник: «Фонтанка.ру»Кофе, Кэндис Оуэнс, Сафронов и Беглов: чем живет «Экспофорум» в первый час | Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Когда все уже отснято, а редактор просит новых ярких кадров с ПМЭФ.

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Как мы реагируем на новости, что с бензином все нормально:

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Новак объяснил, почему падает добыча нефти

«Нефтеперерабатывающие заводы на внеплановом ремонте». Новак объяснил, почему падает добыча нефти.

«С начала года действительно падение. Это обусловлено тем, что у нас ряд нефтеперерабатывающих заводов находятся на внеплановых ремонтах. Мы максимально загружаем экспортную инфраструктуру по мере выхода в рабочий режим», — в кулуарах ПМЭФ на вопросы журналистов ответил зампред правительства Александр Новак.

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Макаров — Решетникову: вы верите в нашу экономику меньше, чем наши враги?

На макросессии разгорелась дискуссия.

Андрей Макаров припомнил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову свежий прогноз ведомства: рост ВВП на 2026 год снижен с 1,3% до 0,4%. И заметил, что даже Еврокомиссия (не говоря уже о ЦБ) даёт более высокие цифры.

— Я не очень понимаю: вы верите в нашу экономику меньше, чем наши враги? — спросил Макаров. Уточнив, что «враги» — это, конечно, Еврокомиссия.

Решетников ответил спокойно: ЦБ обычно дает прогнозный диапазон, экономика может пройти по нижней границе, а Минэк опирается на цифры. По итогам первого полугодия, надеется министр, ситуация с инвестициями сгладится. Нужно время, чтобы смягчение денежно-кредитной политики ЦБ подействовало.

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Губернатор Петербурга как радушный хозяин площадки лично принимает гостей и приглашает на стенд города:

Источник: Дарбя Драй / FONTANKA.RUИсточник: Дарбя Драй / FONTANKA.RU
Источник: Дарбя Драй / FONTANKA.RUИсточник: Дарбя Драй / FONTANKA.RU
Источник: Дарбя Драй / FONTANKA.RUИсточник: Дарбя Драй / FONTANKA.RU
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Макаров — Орешкину: может, пора не реагировать, а опережать?

Андрей Макаров спросил Максима Орешкина (замглавы АП):

— Вам не кажется, что нам надо изменить именно парадигму, не реагировать на то, что они принимают, а опережать?

Орешкин согласился, но жестко:

— Надо отходить от исключительно оборонительной модели. И главное: не надо ждать, что что-то вернется, что отменятся санкции. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10–20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет.

Он призвал играть активно — на свои и чужие площадки. Привел в пример Танзанию: «70 млн человек, ворота в Восточную Африку».

— Баланс между обороной и атакой должен сдвигаться в атакующую сторону, — резюмировал Орешкин.

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Новак в кулуарах: топливо есть, цены — в пределах инфляции, запрет экспорта «все возможно»

Зампред правительства Александр Новак ответил и на вопрос о дефиците топлива на заправках. Ситуацию он назвал стабильной. И сразу перевел разговор в сторону цен: повышают не выше инфляции.

А вот на вопрос о возможном запрете экспорта дизельного топлива ответил уже не так однозначно:

— Все возможно. По мере необходимости и такие решения могут быть приняты.

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Зампред правительства Александр Новак — в кулуарах ПМЭФ: кризис беспрецедентный, даже для 20 века:

«Безусловно, на уровне того, что происходит на мировых глобальных рынках, мы видим, что это беспрецедентный кризис. Такого не было никогда, даже в 20 веке», — сказал заместитель председателя правительства России, которого поймали журналисты между сессиями.

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Источник:

фрагмент трансляции / Росконгресс / ПМЭФ 2026

Первая панель давно началась, но не удержимся — покажем вам лучшее.

Вот как выглядит живая экономика. Андрей Макаров — к Антону Силуанову:

— Антон Германович, я еще ничего не спросил, а у вас уже испуганное лицо.

Силуанов, не моргнув:

— Я думал, вы снова начнете с цитат…

Потом слово взял Максим Орешкин (теперь замглавы АП, но бывший министр экономразвития):

— У Антона Германовича сложное положение. Он сидит между двумя Максимами (между бывшим и нынешним министрами экономического развития — Максимом Решетниковым и Максимом Орешкиным — прим. ред.).

В общем, напряжение чувствуется. Но держатся. И даже шутят.

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ПМЭФ-2026 стартовал сессией без Набиуллиной, но с шуткой про ставку

Деловую программу ПМЭФ открыла традиционная макроэкономическая панель. В этом году она называется «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределённости».

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров открыл дискуссию так:

«Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. У Эльвиры Сахипзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины — настоящие джентльмены и в отсутствие Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всём виновата ключевая ставка».

Джентльмены, слово за вами.

Источник:

фрагмент трансляции

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Смольный и КВС подписали соглашение и намерениях по поводу реконструкции Крестов. Губернатор поблагодарил инвестора за смелость.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
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Вот мы и встретились.

Александр Беглов и макет щита для строительства метро. Стоят друг напротив друга. Губернатор — вдумчиво, щит — монументально.

Пока — только смотрят. Но уже как-то по-деловому.

Источник: «Фонтакна.ру»Источник: «Фонтакна.ру»
Источник:

«Фонтакна.ру»

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Кэндис Оуэнс готовится к выступлению на ПМЭФ.

Кто она и о чём будет говорить

Американская журналистка и мать четверых детей примет участие в сессии «Большая семья — большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров». Тема — совмещение многодетности с успешной карьерой и то, как этот тренд отражается в медиасреде. Вместе с Оуэнс в дискуссии участвуют гендиректор «Газпром-Медиахолдинга» Александр Жаров, Юлия Барановская и Анна Хилькевич.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
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Губернатор Петербурга во время осмотра стенда северной столицы пообщался с цифровым помощником МФЦ.

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