Кофе, Кэндис Оуэнс, Сафронов и Беглов: чем живет «Экспофорум» в первый час

Макаров — Орешкину: может, пора не реагировать, а опережать?

Андрей Макаров спросил Максима Орешкина (замглавы АП):

— Вам не кажется, что нам надо изменить именно парадигму, не реагировать на то, что они принимают, а опережать?

Орешкин согласился, но жестко:

— Надо отходить от исключительно оборонительной модели. И главное: не надо ждать, что что-то вернется, что отменятся санкции. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10–20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет.

Он призвал играть активно — на свои и чужие площадки. Привел в пример Танзанию: «70 млн человек, ворота в Восточную Африку».

— Баланс между обороной и атакой должен сдвигаться в атакующую сторону, — резюмировал Орешкин.