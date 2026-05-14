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Город Подрядчик обязан хранить тайну: в Ярославле оцифруют еще одно кладбище — какое

Подрядчик обязан хранить тайну: в Ярославле оцифруют еще одно кладбище — какое

Данные по захоронениям внесут в реестр

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В Ярославле оцифруют еще одно кладбище | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUВ Ярославле оцифруют еще одно кладбище | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле оцифруют еще одно кладбище

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле планируют оцифровать еще одно кладбище. Информация о поиске подрядчика появилась на сайте госзакупок еще 21 апреля, а 13 мая он нашелся.

На этот раз речь идет о Тверицком кладбище, которое находится в Заволжском районе. Создать электронно-цифровую базу мест захоронения согласились за 200 тысяч рублей при начальной цене 240 тысяч.

«Исполнитель обязан обеспечить соблюдение конфиденциальности и безопасности персональных данных, не передавать информацию на любых носителях, полученную в результате оказания услуг, в другие организации, а также не использовать полученную информацию в личных целях», — говорится в проектной документации.

Участок Тверицкого кладбища составляет 31,7 тысячи квадратных метров. По контракту подрядчик обязан оцифровать все места захоронения в течение 45 дней с даты заключения.

Тверицкое кладбище находится в Заволжском районе | Источник: Яндекс КартыТверицкое кладбище находится в Заволжском районе | Источник: Яндекс Карты

Тверицкое кладбище находится в Заволжском районе

Источник:

Яндекс Карты

Для составления списка захоронений исполнитель обязан собрать следующие данные:

  • ФИО умершего;

  • дату рождения;

  • дату смерти;

  • кладбище;

  • номер сектора;

  • номер места захоронения (является специальным не повторяющимся идентификационным номером, присваивается исполнителем);

  • географические данные захоронения;

  • геодезические данные границ участка.

Размер места захоронения определяются по размерам оград, а в случаях их отсутствия — визуально по расположению холмов могил.

Также подрядчик должен классифицировать каждый участок захоронения по группам: семейное (родовое), родственное, одиночное, воинское, вероисповедальное, неизвестное, «свободно».

Напомним, с весны 2025 года из баз успели перенести данные о захоронениях на Осташинском, Леонтьевском и Игнатовском кладбище, а также на погостах в Селифонтово и Норском.

Ранее мы рассказывали, как пользоваться реестром кладбищ.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Кладбище Оцифровка Госзакупка
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Комментарии
10
Гость
15 мая, 08:44
1. инициатива здравая и нужная. 2. но разве в самом хозяйстве, ведующем кладбищами, данные о захоронениях не хранятся? тот же номер сектора и места? единственно, что добавить - так это фото.3. по игнатовскому кладбищу точно полная информация? знаю, что там мой дед похоронен. информация 100%. но не нашел данные о его захоронении...
Гость
14 мая, 22:07
С этими кладбищами нахимичили, особенно в Игнатовском,пьяные что-ли были,путали имена,фамилии и даже дату рождения умудрились.А некоторых в неизвестные записали,хотя ясно видится фамилия и имя.Кое-как сработали,а деньги получили.
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Гость
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