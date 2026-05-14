Подрядчик обязан хранить тайну: в Ярославле оцифруют еще одно кладбище — какое

В Ярославле оцифруют еще одно кладбище Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле планируют оцифровать еще одно кладбище. Информация о поиске подрядчика появилась на сайте госзакупок еще 21 апреля, а 13 мая он нашелся.

На этот раз речь идет о Тверицком кладбище, которое находится в Заволжском районе. Создать электронно-цифровую базу мест захоронения согласились за 200 тысяч рублей при начальной цене 240 тысяч.

«Исполнитель обязан обеспечить соблюдение конфиденциальности и безопасности персональных данных, не передавать информацию на любых носителях, полученную в результате оказания услуг, в другие организации, а также не использовать полученную информацию в личных целях», — говорится в проектной документации.

Участок Тверицкого кладбища составляет 31,7 тысячи квадратных метров. По контракту подрядчик обязан оцифровать все места захоронения в течение 45 дней с даты заключения.

Тверицкое кладбище находится в Заволжском районе Источник: Яндекс Карты

Для составления списка захоронений исполнитель обязан собрать следующие данные:

ФИО умершего;

дату рождения;

дату смерти;

кладбище;

номер сектора;

номер места захоронения (является специальным не повторяющимся идентификационным номером, присваивается исполнителем);

географические данные захоронения;

геодезические данные границ участка.

Размер места захоронения определяются по размерам оград, а в случаях их отсутствия — визуально по расположению холмов могил.

Также подрядчик должен классифицировать каждый участок захоронения по группам: семейное (родовое), родственное, одиночное, воинское, вероисповедальное, неизвестное, «свободно».

Напомним, с весны 2025 года из баз успели перенести данные о захоронениях на Осташинском, Леонтьевском и Игнатовском кладбище, а также на погостах в Селифонтово и Норском.