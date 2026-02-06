НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +14

6 м/c,

ю-з.

 746мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
Живую признали умершей
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Гид подготовки к учебному году
Ремонт дворов — 2027
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Город В Ярославле выставили на продажу скандальный недострой

В Ярославле выставили на продажу скандальный недострой

Публикуем информацию Фонда развития территорий

4 370
На девятом этаже строительство здания остановилось | Источник: Юрий СундуковНа девятом этаже строительство здания остановилось | Источник: Юрий Сундуков

На девятом этаже строительство здания остановилось

Источник:

Юрий Сундуков

В Ярославле продают скандальный ЖК «Дружная семья». Недостроенная многоэтажка находится на улице Жуковского, 29б во Фрунзенском районе.

О продаже здания объявили в Фонде развития территорий. Начальную стоимость недостроенной высотки площадью 16 730 кв. м вместе с земельным участком в 2400 кв. м оценили в 102 млн 997 тысяч рублей.

По информации ФРТ, здание продается для строительства многоэтажной жилой застройки. Заявку на участие в торгах можно подать до 16 февраля 2026 года, сам аукцион пройдет в этот же день.

Строительство высотки началось в 2014 году. Застройщик ООО «Мегастрой» обещал закончить работы в 2017 году, однако этого не произошло. Дольщики обратились в суд с иском на компанию.

ООО «Мегастрой» было образовано в 2008 году. Компания занималась строительством жилых домов и прочих зданий. В 2013-м у «Мегастроя» появился свой штаб в Красноперекопском районе Ярославля. Организация выступила в роли застройщика ЖК «Дружная семья».

После иска в суд на компанию в 2019 году выяснилось, что тогдашний гендиректор Оганесс Егоян продавал ярославцам квартиры по заниженной цене, а вырученные деньги отдавал дольщикам и кредиторам из Башкирии. На бизнесмена завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. После этого ООО «Мегастрой» было признано банкротом. Задолженность компании на январь 2025 года оценивается в 41,2 млн рублей.

Ранее стало известно, какие исторические здания и помещения Ярославля включат в план приватизации в 2026 году.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Жилой комплекс Недострой
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY5
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
7 февраля, 15:28
Еще пара лет, и наши чиновники разрешат ввести в эксплуатацию и в таком виде. Уже и так принимают стены с дырами; пенопластом и мешками в качестве утеплителя.
Гость
7 февраля, 00:23
Вот так они обирают не только людей,но страну.Самолет просит50 миллиардов,а потом банкрлт,очень умно придумано и продумано.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вокруг повалило 20 деревьев»: туристка отправилась в путешествие в самодельном автодоме с солнечными батареями и пережила ураган в горах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео
Алена Реш
Рекомендуем