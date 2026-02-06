В Ярославле выставили на продажу скандальный недострой

О продаже здания объявили в Фонде развития территорий. Начальную стоимость недостроенной высотки площадью 16 730 кв. м вместе с земельным участком в 2400 кв. м оценили в 102 млн 997 тысяч рублей.

По информации ФРТ, здание продается для строительства многоэтажной жилой застройки. Заявку на участие в торгах можно подать до 16 февраля 2026 года, сам аукцион пройдет в этот же день.

Строительство высотки началось в 2014 году. Застройщик ООО «Мегастрой» обещал закончить работы в 2017 году, однако этого не произошло. Дольщики обратились в суд с иском на компанию.

ООО «Мегастрой» было образовано в 2008 году. Компания занималась строительством жилых домов и прочих зданий. В 2013-м у «Мегастроя» появился свой штаб в Красноперекопском районе Ярославля. Организация выступила в роли застройщика ЖК «Дружная семья».

После иска в суд на компанию в 2019 году выяснилось, что тогдашний гендиректор Оганесс Егоян продавал ярославцам квартиры по заниженной цене, а вырученные деньги отдавал дольщикам и кредиторам из Башкирии. На бизнесмена завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. После этого ООО «Мегастрой» было признано банкротом. Задолженность компании на январь 2025 года оценивается в 41,2 млн рублей.