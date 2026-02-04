Цены начнут расти еще быстрее. Прогнозы на 2026 год обновили: главное

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Правдивость прогнозов покажет время | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUПравдивость прогнозов покажет время | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Правдивость прогнозов покажет время

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Аналитики пересмотрели ожидания по инфляции в России на 2026 год в сторону повышения — до 5,3% против 5,1%, ожидавшихся в декабре. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Банка России, проведенного с 30 января по 3 февраля.

Прогноз по росту ВВП на 2026 год сохранен на уровне 1,1%. Для сравнения: в 2025 году аналитики ожидали рост экономики на 0,9%. Оценка средней ключевой ставки на 2026 год также осталась без изменений — 14,1% (в 2025 году — 19,2%).

На 2027 год эксперты незначительно повысили прогноз по инфляции: до 4,1% с 4%. Одновременно ожидания по средней ключевой ставке выросли до 10,4% с 10,3%, а прогноз по росту ВВП остался прежним — 1,7%.

Прогнозы на 2028 год в целом стабильны: инфляция ожидается на уровне 4,0%, рост ВВП — 1,8%. При этом аналитики слегка повысили оценку средней ключевой ставки — до 9% с 8,9%. Уровень нейтральной ключевой ставки, по их мнению, по-прежнему составляет 8%.

Одновременно участники опроса улучшили ожидания по курсу рубля в среднесрочной перспективе. Среднегодовой курс доллара в 2026 году прогнозируется на уровне 85 рублей против ранее ожидавшихся 90,3 рубля. В 2027 году доллар, по оценке аналитиков, будет стоить в среднем 94,5 рубля (ранее — 97,6 рубля), в 2028 году — 98,9 рубля против прежнего прогноза 102 рубля.

В то же время ожидания по средней цене нефти для целей налогообложения были снижены. В 2026 году аналитики ожидают цену 50 долларов за баррель вместо 54, в 2027 году — 56 долларов против 57. Прогноз на 2028 год сохранен на уровне 60 долларов за баррель.

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Егор Сафронов
Журналист
Инфляция Рубль ВВП Нефть Банк России Экономика Ключевая ставка Россия
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Комментарии
19
Гость
5 февраля, 08:30
"Аналитики" Банка России говорят об инфляции 5,3%. Реальные аналитики говорят об реальной инфляции 20+%. Мои глаза заставляют верить последним.
Гость
5 февраля, 00:15
Да и к лучшему все. Чем быстрее навернется вся эта недоимперия, тем лучше. Так жить нельзя!
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Гость
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