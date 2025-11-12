НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В Ярославле выставят на продажу бывшее здание камерного театра

В Ярославле выставят на продажу бывшее здание камерного театра

Его включили в план приватизации

2 186
В Ярославле выставят на продажу бывшее здание камерного театра на улице Свердлова, 9. Объект внесен в проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2026–2028 годы. Датой его продажи указан 2026 год.

В документе указано, что площадь трехэтажного здания составляет 1294,3 кв. метров. Продавать его собираются с земельным участком площадью 1262 кв. метров. Цена лота не указана.

Здание является объектом культурного наследия муниципального значения «Клуб с синематографом Общества вспоможения частному служебному труду» (1913 год).

Всего в план приватизации на ближайшие три года в Ярославле предлагается включить 92 объекта недвижимости общей площадью 34 226,2 кв. м. Прогнозируемая сумма поступлений в бюджет в 2026 году составит 125,1 млн. рублей, в 2027 году — 23,7 млн. рублей, в 2028 году — 13,3 млн. рублей.

Напомним, с 2005 года объект находился в безвозмездное пользовании у некоммерческого партнерства культуры «Арс-Формат». В здании проходили спектакли Ярославского камерного театра.

По данным сервиса «Контур. Фокус», некоммерческое партнерство культуры «Арс-Формат» создано в 2005 году. Учредителями были негосударственное учреждение культуры «Ярославский камерный театр», основанный Юрием Ваксманом, а также частные лица — Маргарита и Михаил Бурунские, Марина Мотрохова.

После смерти Юрия Ваксмана в марте 2024 года комитет по управлению муниципальным имуществом подал иск в суд о расторжении договора и выселении некоммерческого партнерства. В мэрии заявляли, что «Арс-Формат» нарушал условия договора безвозмездного пользования. Например, не оплачивал коммунальные платежи, в результате в здании отключили отопление.

Кроме того, здание на улице Свердлова, 9, признали небезопасным. Камерный театр было решено сделать структурным подразделением ярославского ТЮЗа и перевести на финансирование из регионального бюджета.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Камерный театр Продажа
