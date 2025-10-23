НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город В Ярославле изменили правила установки летних веранд кафе

В Ярославле изменили правила установки летних веранд кафе

Теперь вводятся единые требования

В Ярославской области утвердили правила установки летних веранд. Они вступают в силу с 1 марта 2026 года. Как сообщили 22 октября в правительстве, сезонная площадка может размещаться на земельных участках, которые находятся у владельца лицензии в собственности, аренде или на ином законном основании.

«Все летние кафе должны быть оборудованы неразрывным декоративным ограждением, обозначающим границы, и содержать благоустроенные места для посетителей. На каждом входе обязательно размещение информационной вывески с указанием наименования владельца лицензии, адреса, типа предприятия и режима работы. Площадь летней веранды не может превышать площадь основного зала обслуживания посетителей предприятия общественного питания», — указали в областной администрации.

Кроме того, веранда должна размещаться на расстоянии не более 10 метров от входа в основное заведение. Размещение летних веранд будет разрешено в период с 15 апреля по 15 октября включительно.

В июле 2025 года в Ярославле на 20 тысяч рублей оштрафовали арендатора кафе на Первомайском бульваре за незаконную реконструкцию веранды. Прокуратура Кировского района выявила нарушения при восстановлении сгоревшей постройки на месте бывшего ресторана «Сквер 20/10». Ранее существовавшие и отраженные в техническом паспорте здания козырьки на стальных столбах по всему периметру были демонтированы, а новые конструкции сильно отличались от прежних.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Летняя веранда Кафе
